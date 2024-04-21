https://ria.ru/20240421/shumkov-1941300846.html
Уровень воды в Кургане стабилизировался и пошел на спад
Уровень воды в Кургане стабилизировался и пошел на спад - РИА Новости, 21.04.2024
Уровень воды в Кургане стабилизировался и пошел на спад
Уровень воды в реке Тобол в Кургане стабилизировался и начал снижаться, сообщил в Telegram-канале губернатор Вадим Шумков. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T06:24
2024-04-21T06:24
2024-04-21T09:30
курган
вадим шумков
курганская область
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане стабилизировался и начал снижаться, сообщил в Telegram-канале губернатор Вадим Шумков."Вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку пошла на спад. Это не повод расслабиться, так как сейчас основная задача здесь — держать дамбу до снижения уровня ниже опасного", — написал он.Региональный главк МЧС также прогнозирует постепенный спад уровня воды в Тоболе в ближайшие день-два. По информации местных властей, за минувшие сутки он снизился на девять сантиметров и сейчас составляет 1004 сантиметра. Отметка "опасное явление" — 742 сантиметра.В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС регионального масштаба. Затопление угрожает 62 населенным пунктам, 4300 домам 5550 приусадебным и 600 дачным участкам, в опасной зоне рискуют оказаться почти 19 тысяч человек.По данным МЧС на сегодняшний день, в области остаются затопленными 2176 жилых и 3380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог. За сутки от воды освободились семь жилых домов и 72 приусадебных участка.
https://ria.ru/20240419/kurgan-1940952895.html
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курган, вадим шумков, курганская область, наводнения в россии — 2024
Курган, Вадим Шумков, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в Кургане стабилизировался и пошел на спад
Шумков: уровень воды в Кургане стабилизировался и постепенно пошел на спад