https://ria.ru/20240421/sevastopol-1941317196.html
Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе
Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе - РИА Новости, 21.04.2024
Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе
Военные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание,... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T09:58
2024-04-21T09:58
2024-04-21T10:01
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Военные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Доверяйте только информации из официальных источников", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240414/svo-1939573505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность, Черноморский флот ВМФ России
Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе
Развожаев: на корабле в Севастополе отбили атаку противокорабельной ракеты