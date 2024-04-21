https://ria.ru/20240421/sevastopol-1941317196.html

Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе

Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе - РИА Новости, 21.04.2024

Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе

Военные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание,... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T09:58

2024-04-21T09:58

2024-04-21T10:01

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

черноморский флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Военные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Доверяйте только информации из официальных источников", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240414/svo-1939573505.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, михаил развожаев, безопасность, черноморский флот вмф россии