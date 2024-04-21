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Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе - РИА Новости, 21.04.2024
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09:58 21.04.2024 (обновлено: 10:01 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/sevastopol-1941317196.html
Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе
Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе - РИА Новости, 21.04.2024
Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе
Военные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание,... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T09:58
2024-04-21T10:01
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Военные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Доверяйте только информации из официальных источников", - написал Развожаев.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность, Черноморский флот ВМФ России
Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе

Развожаев: на корабле в Севастополе отбили атаку противокорабельной ракеты

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Военные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Доверяйте только информации из официальных источников", - написал Развожаев.
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