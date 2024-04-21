https://ria.ru/20240421/serbiya-1941326465.html

В сербском Нише нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен агрессии НАТО

В сербском Нише нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен агрессии НАТО - РИА Новости, 21.04.2024

В сербском Нише нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен агрессии НАТО

В сербском городе Ниш 1,3 тысячи жителей эвакуированы из-за обнаружения неразорвавшейся мощной авиабомбы времен агрессии НАТО 1999 года, сообщило МВД Сербии на... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T12:02

2024-04-21T12:02

2024-04-21T12:46

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БЕЛГРАД, 21 апр – РИА Новости. В сербском городе Ниш 1,3 тысячи жителей эвакуированы из-за обнаружения неразорвавшейся мощной авиабомбы времен агрессии НАТО 1999 года, сообщило МВД Сербии на сайте. Неразорвавшуюся авиабомбу обнаружили при земляных работах в густонаселенном жилом районе "Стеван Синджелич". Эта часть города названа в честь воеводы Синджелича, героя Первого сербского восстания, который в мае 1809 года взорвал близ Ниша пороховой погреб вместе с собой и окружившей его отряд османской армией. По сообщению МВД, эвакуированы 1,3 тысячи человек. "Причем 17 человек обратились за медицинской помощью, которая им оказана… Операцию по нейтрализации бомбы проведут сотрудники Отдела по уничтожению взрывных устройств Сектора по ЧС МВД, речь идет об авиабомбе МК 84 (неуправляемая бомба общего назначения, применялась США со времен войны во Вьетнаме – ред.) весом в 1 тонну с 430 килограммами взрывчатого вещества", - цитирует пресс-служба МВД главу Сектора по ЧС Луку Чаушича, который развернул в Нише оперативный штаб. Отмечается, что сперва снимут детонатор, затем бомбу по перекрытым улицам вывезут за пределы города Ниш, где уничтожат управляемым взрывом. Всего в операции участвуют 230 сотрудников МВД и городских служб. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня. Ниш, входящий в тройку крупнейших городов Сербии, – административный, промышленный и военный центр юга страны, был постоянной целью натовской авиации с рекордом по продолжительности воздушной тревоги – 57 дней из всех 78 дней бомбардировок, или 1250 часов. При авианалетах в Нише погибли 26 мирных граждан, 22 военных, 9 полицейских. Пострадали объекты армии и МВД, школы и другие учебные заведения, больницы, промышленные объекты и общественные здания, а также жилые дома. Наиболее жестокие авиаудары НАТО нанесла кассетными бомбами 7 и 12 мая. В первом случае снаряды с самолетов НАТО попали днем в самый центр города на рынок, погибли 15 человек, включая беременную женщину. Через несколько дней кассетные бомбы поразили тихий городской район Дуваниште. Последней жертвой той бомбардировки стал мужчина, который уже в 2000 году наткнулся в траве на неразорвавшийся кассетный снаряд. В окрестностях Ниша на мосту в ущелье Грделица днем 12 апреля ракетой с самолета НАТО был поражен пассажирский поезд, погибли 13 человек, включая молодоженов, были ранены около 20 человек. Автобус перевозчичка "Ниш-экспресс" стал целью натовской авиации 1 мая под Приштиной, дня погибли 47 человек, включая 15 детей.

https://ria.ru/20240328/bomba-1936293306.html

https://ria.ru/20240316/belgrad-1933527791.html

https://ria.ru/20240324/operatsiya-1935034659.html

https://ria.ru/20240326/yugoslaviya-1935795226.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, сербия, сша, вьетнам, нато, освободительная армия косово, оон