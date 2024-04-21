https://ria.ru/20240421/sanktsii-1941291021.html

СМИ: США хотят пригрозить КНР карательными мерами за "поддержку" ОПК России

СМИ: США хотят пригрозить КНР карательными мерами за "поддержку" ОПК России - РИА Новости, 21.04.2024

СМИ: США хотят пригрозить КНР карательными мерами за "поддержку" ОПК России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в итай может пригрозить Пекину санкциями за якобы поддержку оборонно-промышленного комплекса России, сообщает... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T01:30

2024-04-21T01:30

2024-04-21T08:56

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энтони блинкен

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в итай может пригрозить Пекину санкциями за якобы поддержку оборонно-промышленного комплекса России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.Ранее высокопоставленный чиновник американского госдепартамента заявил, что Блинкен в ходе визита в КНР выразит обеспокоенность поддержкой Пекином российского ОПК, которая якобы угрожает европейской безопасности и не отвечает интересам Китая."Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредит Китай, что США предпримут карательные меры, если он не прекратит отправлять России технологии, связанные с оружием", — говорится в материале газеты.По информации FT, Блинкен "не планирует раскрывать, какие меры предпримут США". Однако собеседники издания сообщили, что речь может идти о введении санкций против китайских финансовых институтов и других организаций.Один из собеседников газеты заявил, что предупреждение Блинкена будет самым ясным среди тех, которые до сих пор официальные лица США лично делали китайским коллегам.Как заявил изданию американский чиновник, члены "Большой семерки" сообщили Вашингтону, что уже подняли или поднимут этот вопрос с Китаем после завершившейся в пятницу встречи глав МИД на острове Капри. По словам одного из источников, Китай все больше беспокоит возможность введения санкций против его банков.Блинкен 24-26 апреля посетит КНР с визитом. В ходе встреч с китайскими коллегами госсекретарь США обсудит, среди прочего, кризис на Ближнем Востоке и обстановку в Южно-Китайском море, сообщили в госдепе.Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель ранее заявлял, что США готовы принять "дальнейшие шаги" в отношении китайских фирм якобы за поддержку российского оборонно-промышленного комплекса.Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщал ранее РИА Новости, что Пекин прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Китаем и Россией.

https://ria.ru/20240410/kosmos-1938975071.html

https://ria.ru/20240417/rossiya-1940675630.html

https://ria.ru/20240418/kitay-1940733903.html

https://ria.ru/20240413/ssha-1939736925.html

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пекин, сша, китай, энтони блинкен, в мире