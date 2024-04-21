Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США хотят пригрозить КНР карательными мерами за "поддержку" ОПК России - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 21.04.2024 (обновлено: 08:56 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/sanktsii-1941291021.html
СМИ: США хотят пригрозить КНР карательными мерами за "поддержку" ОПК России
СМИ: США хотят пригрозить КНР карательными мерами за "поддержку" ОПК России - РИА Новости, 21.04.2024
СМИ: США хотят пригрозить КНР карательными мерами за "поддержку" ОПК России
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в итай может пригрозить Пекину санкциями за якобы поддержку оборонно-промышленного комплекса России, сообщает... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T01:30
2024-04-21T08:56
пекин
сша
китай
энтони блинкен
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920859190_0:109:3040:1819_1920x0_80_0_0_1319cb72950ba576ff58e867d266d8fb.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в итай может пригрозить Пекину санкциями за якобы поддержку оборонно-промышленного комплекса России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.Ранее высокопоставленный чиновник американского госдепартамента заявил, что Блинкен в ходе визита в КНР выразит обеспокоенность поддержкой Пекином российского ОПК, которая якобы угрожает европейской безопасности и не отвечает интересам Китая.&quot;Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредит Китай, что США предпримут карательные меры, если он не прекратит отправлять России технологии, связанные с оружием&quot;, — говорится в материале газеты.По информации FT, Блинкен "не планирует раскрывать, какие меры предпримут США". Однако собеседники издания сообщили, что речь может идти о введении санкций против китайских финансовых институтов и других организаций.Один из собеседников газеты заявил, что предупреждение Блинкена будет самым ясным среди тех, которые до сих пор официальные лица США лично делали китайским коллегам.Как заявил изданию американский чиновник, члены "Большой семерки" сообщили Вашингтону, что уже подняли или поднимут этот вопрос с Китаем после завершившейся в пятницу встречи глав МИД на острове Капри. По словам одного из источников, Китай все больше беспокоит возможность введения санкций против его банков.Блинкен 24-26 апреля посетит КНР с визитом. В ходе встреч с китайскими коллегами госсекретарь США обсудит, среди прочего, кризис на Ближнем Востоке и обстановку в Южно-Китайском море, сообщили в госдепе.Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель ранее заявлял, что США готовы принять "дальнейшие шаги" в отношении китайских фирм якобы за поддержку российского оборонно-промышленного комплекса.Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщал ранее РИА Новости, что Пекин прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Китаем и Россией.
https://ria.ru/20240410/kosmos-1938975071.html
https://ria.ru/20240417/rossiya-1940675630.html
https://ria.ru/20240418/kitay-1940733903.html
https://ria.ru/20240413/ssha-1939736925.html
пекин
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920859190_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28519a8e34dc03415415b4e91b92d62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, сша, китай, энтони блинкен, в мире
Пекин, США, Китай, Энтони Блинкен, В мире
СМИ: США хотят пригрозить КНР карательными мерами за "поддержку" ОПК России

FT: Блинкен в КНР пригрозит Пекину санкциями за якобы военную поддержку России

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в итай может пригрозить Пекину санкциями за якобы поддержку оборонно-промышленного комплекса России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее высокопоставленный чиновник американского госдепартамента заявил, что Блинкен в ходе визита в КНР выразит обеспокоенность поддержкой Пекином российского ОПК, которая якобы угрожает европейской безопасности и не отвечает интересам Китая.
Китайская межпланетная станция Чанъэ-4 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
США призвали Китай и Россию к работе по предотвращению конфликтов в космосе
10 апреля, 03:46
«

"Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредит Китай, что США предпримут карательные меры, если он не прекратит отправлять России технологии, связанные с оружием", — говорится в материале газеты.

По информации FT, Блинкен "не планирует раскрывать, какие меры предпримут США". Однако собеседники издания сообщили, что речь может идти о введении санкций против китайских финансовых институтов и других организаций.
Один из собеседников газеты заявил, что предупреждение Блинкена будет самым ясным среди тех, которые до сих пор официальные лица США лично делали китайским коллегам.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России
17 апреля, 22:11
Как заявил изданию американский чиновник, члены "Большой семерки" сообщили Вашингтону, что уже подняли или поднимут этот вопрос с Китаем после завершившейся в пятницу встречи глав МИД на острове Капри. По словам одного из источников, Китай все больше беспокоит возможность введения санкций против его банков.
Блинкен 24-26 апреля посетит КНР с визитом. В ходе встреч с китайскими коллегами госсекретарь США обсудит, среди прочего, кризис на Ближнем Востоке и обстановку в Южно-Китайском море, сообщили в госдепе.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Китай надеется, что США перестанут "считать себя превыше всех"
18 апреля, 10:34
Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель ранее заявлял, что США готовы принять "дальнейшие шаги" в отношении китайских фирм якобы за поддержку российского оборонно-промышленного комплекса.
Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщал ранее РИА Новости, что Пекин прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Китаем и Россией.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Посольство КНР в США заявило, что Китай не участвует в конфликте на Украине
13 апреля, 02:23
 
ПекинСШАКитайЭнтони БлинкенВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала