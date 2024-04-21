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День местного самоуправления в России

День местного самоуправления в России - РИА Новости, 21.04.2024

День местного самоуправления в России

День местного самоуправления отмечается в России 21 апреля. Памятный день был введен указом президента РФ Владимира Путина 10 июня 2012 года в целях повышения... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T00:23

2024-04-21T00:23

2024-04-21T00:23

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День местного самоуправления отмечается в России 21 апреля. Памятный день был введен указом президента РФ Владимира Путина 10 июня 2012 года в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Дата была выбрана в честь издания 21 апреля (2 мая по новому стилю) 1785 года "Грамоты на права и выгоды городам Российской империи". Жалованная грамота городам, изданная императрицей Екатериной II, устанавливала новые выборные городские учреждения, расширяя круг избирателей и закрепляя основы самоуправления. Горожане были поделены на шесть разрядов по имущественным и социальным признакам: "настоящие городские обыватели" – владельцы недвижимости из дворян, чиновников, духовенства; купцы трех гильдий; ремесленники, записанные в цехи; иностранцы и иногородние; "именитые граждане"; "посадские" (все прочие граждане, кормящиеся в городе промыслами или рукоделием). В соответствии с Грамотой в городах раз в три года созывалось собрание "градского общества", в которое входили лишь наиболее состоятельные горожане. Постоянно действующим городским органом была "общая градская дума", состоящая из городского головы и шести гласных. Судебными выборными учреждениями в городах являлись магистраты. Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с именем императора Александра II, проводившего земскую и городскую реформы. Так, Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников.После революции 1917 года идея самоуправления была забыта вплоть до конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа государственной власти.В настоящее время организация местного самоуправления в России регулируется Конституцией РФ и федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года. Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения.К вопросам местного значения относятся составление бюджета муниципального образования; установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности; организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения своих муниципальных округов и прочее; дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения; обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда; создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; создание условий для обеспечения жителей услугами связи, торговли; участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения и так далее.В структуру органов местного самоуправления входят представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация, контрольный орган муниципального образования и другие.Глава муниципального образования – высшее должностное лицо (мэр или глава города, района, поселка, муниципального образования и так далее). Он представляет муниципалитет в отношениях с органами местного самоуправления других образований и органами государственной власти, гражданами и организациями, подписывает нормативные правовые акты и так далее.Глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются сходом граждан, глава муниципального образования избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной администрации.Глава муниципального образования, избранный на прямых выборах или из числа депутатов представительного органа, может одновременно исполнять полномочия председателя местного парламента или возглавлять администрацию. В случае избрания главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, он может руководить местной администрацией.Согласно статье 12 Конституции РФ, местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2023 года (без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям) в России насчитывалось 18 402 муниципальных образования. Из них 1421 – муниципальные районы, 311 – муниципальные округа, 588 – городские округа (в том числе девять с внутригородским делением), 23 – внутригородские районы, 267 – внутригородская территория (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе), 1203 – городские и 14 580 – сельские поселения.В День местного самоуправления проводят различные дискуссионные и образовательные мероприятия, тематические встречи и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политика, россия, александр i, владимир путин, екатерина ii, день местного самоуправления, самоуправление