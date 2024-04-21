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СМИ: поджегший себя у суда в Нью-Йорке мужчина увлекался теориями заговоров - РИА Новости, 21.04.2024
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06:46 21.04.2024
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СМИ: поджегший себя у суда в Нью-Йорке мужчина увлекался теориями заговоров
СМИ: поджегший себя у суда в Нью-Йорке мужчина увлекался теориями заговоров - РИА Новости, 21.04.2024
СМИ: поджегший себя у суда в Нью-Йорке мужчина увлекался теориями заговоров
Новости. Мужчина, погибший в результате самосожжения возле здания суда в Нью-Йорке, где проходило заседание по одному из дел против экс-президента США Дональда... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T06:46
2024-04-21T06:46
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новости. Мужчина, погибший в результате самосожжения возле здания суда в Нью-Йорке, где проходило заседание по одному из дел против экс-президента США Дональда Трампа, последние месяцы увлекался теориями заговоров и заранее предупреждал о своих намерениях, сообщает британская газета Daily Mail. По словам соседа и друга Макса Аззарелло, Боба Уоррена, погибший придерживался "экстремальной идеологии" и был уверен, "что все были вовлечены в какой-то заговор". "Уоррен рассказал, что знал протестовавшего как "в целом спокойного и классного парня", который в последние месяцы становился все более одержимым теориями заговоров", - пишет газета. Издание также опубликовало фотографии его автомобиля, сделанную около его дома, где видна сделанная перманентным маркером надпись "Трамп заодно с Хиллари, и они собираются устроить нам фашистский переворот". Под номерным знаком Аззарелло указал свой сайт, на котором он написал о своих намерениях, а также о том, что криптовалюта - это финансовая пирамида, направленная против американцев, отмечает газета. Сосед также рассказал о том, что Аззарелло всего за несколько дней до своей смерти сказал соседям о том, что "просто должен стать мучеником", однако никто не воспринял его слова всерьез. По информации издания, ранее мужчина совершал ряд правонарушений, среди них - нарушение общественного порядка и разрушение чужой собственности. Газета пишет, что в соцсетях Аззарелло сообщал о том, что его насильно помещали в психиатрическую лечебницу на три дня.
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
СМИ: поджегший себя у суда в Нью-Йорке мужчина увлекался теориями заговоров

DM: погибший при самосожжении у суда в Нью-Йорке увлекался теориями заговоров

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новости. Мужчина, погибший в результате самосожжения возле здания суда в Нью-Йорке, где проходило заседание по одному из дел против экс-президента США Дональда Трампа, последние месяцы увлекался теориями заговоров и заранее предупреждал о своих намерениях, сообщает британская газета Daily Mail.
По словам соседа и друга Макса Аззарелло, Боба Уоррена, погибший придерживался "экстремальной идеологии" и был уверен, "что все были вовлечены в какой-то заговор".
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"Уоррен рассказал, что знал протестовавшего как "в целом спокойного и классного парня", который в последние месяцы становился все более одержимым теориями заговоров", - пишет газета.
Издание также опубликовало фотографии его автомобиля, сделанную около его дома, где видна сделанная перманентным маркером надпись "Трамп заодно с Хиллари, и они собираются устроить нам фашистский переворот". Под номерным знаком Аззарелло указал свой сайт, на котором он написал о своих намерениях, а также о том, что криптовалюта - это финансовая пирамида, направленная против американцев, отмечает газета.
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Сосед также рассказал о том, что Аззарелло всего за несколько дней до своей смерти сказал соседям о том, что "просто должен стать мучеником", однако никто не воспринял его слова всерьез.
По информации издания, ранее мужчина совершал ряд правонарушений, среди них - нарушение общественного порядка и разрушение чужой собственности. Газета пишет, что в соцсетях Аззарелло сообщал о том, что его насильно помещали в психиатрическую лечебницу на три дня.
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