Рейтинг@Mail.ru
Миллиардер из США высказался о решении конгресса выделить помощь Киеву - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 21.04.2024 (обновлено: 01:28 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/saks-1941287704.html
Миллиардер из США высказался о решении конгресса выделить помощь Киеву
Миллиардер из США высказался о решении конгресса выделить помощь Киеву - РИА Новости, 21.04.2024
Миллиардер из США высказался о решении конгресса выделить помощь Киеву
Американский миллиардер Дэвид Сакс на фоне принятия Палатой представителей конгресса США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине заявил о... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T00:22
2024-04-21T01:28
россия
украина
киев
антон силуанов
сергей лавров
евросоюз
конгресс сша
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933931485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_466e625a64817f333dfdca4d5ef73e9e.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс на фоне принятия Палатой представителей конгресса США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине заявил о том, что Украина в любом случае потерпит крах."Эти сцены празднования станут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах. Федеральное правительство может напечатать больше денег, (но - ред.) оно не может просто напечатать больше артиллерийских снарядов и ракет ПВО", - написал он в соцсети X.Сакс добавил, что Киеву потребуются "огромные ежегодные денежные вливания", чтобы предотвратить тотальное поражение, поэтому 61 миллиард долларов - это точка отсчета для ежегодного выделения средств "в новой вечной войне"."Обратите внимание, что войны в Ираке и Афганистане также начинались с ежегодных выделений средств в размере 60 миллиардов долларов. В итоге эти войны обошлись в триллионы", - отметил он.Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Киева и будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов, пока конгресс не даст новое финансирование.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html
https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940701474.html
https://ria.ru/20240403/initsiatory-1937690602.html
https://ria.ru/20240417/aktivy-1940492983.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933931485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a0f0563d9ac1788020ac713d405cfb5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, конгресс сша, g7, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Киев, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Евросоюз, Конгресс США, G7, Санкции в отношении России
Миллиардер из США высказался о решении конгресса выделить помощь Киеву

Миллиардер Сакс о выделении помощи Киеву: Украина в любом случае потерпит крах

CC BY 2.0 / Robert Scoble / David O. SacksАмериканский миллиардер Дэвид Сакс
Американский миллиардер Дэвид Сакс - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
CC BY 2.0 / Robert Scoble / David O. Sacks
Американский миллиардер Дэвид Сакс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс на фоне принятия Палатой представителей конгресса США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине заявил о том, что Украина в любом случае потерпит крах.
«
"Эти сцены празднования станут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах. Федеральное правительство может напечатать больше денег, (но - ред.) оно не может просто напечатать больше артиллерийских снарядов и ракет ПВО", - написал он в соцсети X.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Страны G7 раскрыли планы на замороженные российские активы
18 апреля, 04:53
Сакс добавил, что Киеву потребуются "огромные ежегодные денежные вливания", чтобы предотвратить тотальное поражение, поэтому 61 миллиард долларов - это точка отсчета для ежегодного выделения средств "в новой вечной войне".
"Обратите внимание, что войны в Ираке и Афганистане также начинались с ежегодных выделений средств в размере 60 миллиардов долларов. В итоге эти войны обошлись в триллионы", - отметил он.
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Страны G7 намерены продолжать вводить санкции против России
18 апреля, 05:08
Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Киева и будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов, пока конгресс не даст новое финансирование.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
Экономист Джеффри Сакс - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами
3 апреля, 19:25
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Киев не сможет сразу получить российские активы при конфискации, пишут СМИ
17 апреля, 04:39
 
РоссияУкраинаКиевАнтон СилуановСергей ЛавровЕвросоюзКонгресс СШАG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала