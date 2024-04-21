Миллиардер из США высказался о решении конгресса выделить помощь Киеву
Миллиардер Сакс о выделении помощи Киеву: Украина в любом случае потерпит крах
Американский миллиардер Дэвид Сакс. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс на фоне принятия Палатой представителей конгресса США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине заявил о том, что Украина в любом случае потерпит крах.
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"Эти сцены празднования станут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах. Федеральное правительство может напечатать больше денег, (но - ред.) оно не может просто напечатать больше артиллерийских снарядов и ракет ПВО", - написал он в соцсети X.
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Сакс добавил, что Киеву потребуются "огромные ежегодные денежные вливания", чтобы предотвратить тотальное поражение, поэтому 61 миллиард долларов - это точка отсчета для ежегодного выделения средств "в новой вечной войне".
"Обратите внимание, что войны в Ираке и Афганистане также начинались с ежегодных выделений средств в размере 60 миллиардов долларов. В итоге эти войны обошлись в триллионы", - отметил он.
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Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Киева и будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов, пока конгресс не даст новое финансирование.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".