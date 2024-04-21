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Миллиардер из США высказался о решении конгресса выделить помощь Киеву

Миллиардер из США высказался о решении конгресса выделить помощь Киеву - РИА Новости, 21.04.2024

Миллиардер из США высказался о решении конгресса выделить помощь Киеву

Американский миллиардер Дэвид Сакс на фоне принятия Палатой представителей конгресса США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине заявил о... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T00:22

2024-04-21T00:22

2024-04-21T01:28

россия

украина

киев

антон силуанов

сергей лавров

евросоюз

конгресс сша

g7

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс на фоне принятия Палатой представителей конгресса США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине заявил о том, что Украина в любом случае потерпит крах."Эти сцены празднования станут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах. Федеральное правительство может напечатать больше денег, (но - ред.) оно не может просто напечатать больше артиллерийских снарядов и ракет ПВО", - написал он в соцсети X.Сакс добавил, что Киеву потребуются "огромные ежегодные денежные вливания", чтобы предотвратить тотальное поражение, поэтому 61 миллиард долларов - это точка отсчета для ежегодного выделения средств "в новой вечной войне"."Обратите внимание, что войны в Ираке и Афганистане также начинались с ежегодных выделений средств в размере 60 миллиардов долларов. В итоге эти войны обошлись в триллионы", - отметил он.Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Киева и будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов, пока конгресс не даст новое финансирование.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html

https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940701474.html

https://ria.ru/20240403/initsiatory-1937690602.html

https://ria.ru/20240417/aktivy-1940492983.html

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россия, украина, киев, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, конгресс сша, g7, санкции в отношении россии