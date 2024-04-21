https://ria.ru/20240421/rossiya-1941292705.html

"До сих пор не понимаю": китаянку шокировало отношение россиян

"До сих пор не понимаю": китаянку шокировало отношение россиян - РИА Новости, 21.04.2024

"До сих пор не понимаю": китаянку шокировало отношение россиян

Пользовательница китайской соцсети WeChat рассказала о своих впечатлениях от поездки в Москву, отметив укоренившуюся симпатию россиян к жителям Поднебесной. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T02:45

2024-04-21T02:45

2024-04-21T09:48

туризм

москва

россия

wechat

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854551305_0:0:3372:1897_1920x0_80_0_0_5f2a731831012e9cece55060c9dcddbe.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользовательница китайской соцсети WeChat рассказала о своих впечатлениях от поездки в Москву, отметив укоренившуюся симпатию россиян к жителям Поднебесной.Как рассказала девушка в своем блоге, до российской столицы она летела более десяти часов, при этом Москва ее встретила морозной погодой. По ее словам, во время поездки на такси в отель у нее возникла проблема — в приложении не сработала привязка карты UnionPay, из-за чего надо было заплатить наличными, которых у нее не оказалось."Я не слишком хорошо говорю по-русски, а таксист не знал английский, так что мне оставалось только с беспокойством ждать, пока мы не доедем до отеля. Потом я воспользовалась машинным переводчиком, чтобы обсудить ситуацию, и так мы вроде друг друга поняли. Кстати, водитель настоял на фотографии со мной, и пока мы делали снимок, он радостно улыбался", — написала китаянка.В результате таксисту пришлось вместе с ней объездить несколько отделений банков, пока они не нашли работающий, при этом водитель даже предложил ей не платить за поездку."Все это время водитель, невзирая на снег и дождь, оставался со мной: для входа во множество местных банковских отделений нужно провести по считывателю российской картой. Он постоянно меня успокаивал и помогал греть руки <…> Из чувства вины и признательности я заплатила ему в два раза больше", — рассказала она.При этом уже в номере отеля девушка обнаружила, что таксист незаметно вернул ей половину денег, воспользовавшись моментом, когда она отвлеклась."Меня это глубоко растрогало <…> Мне кажется, тут дело в добром, человеческом отношении: симпатия к китайцам действительно глубоко укоренилась (в России. — Прим. ред.)", — поделались впечатлениями пользовательница WeChat.Также она обратила внимание, что в компании друзей в России стоит только немного помолчать, как они начинают спрашивать: как дела, как ты, все ли нормально."Если спросить дорогу у молодых людей, они, может, и не поймут, что я говорю, но как только поймут, сразу станут объяснять, как пройти в нужное место, описывать все в деталях. Они будут продолжать, пока не прервешь их и не скажешь, что все ясно. Если же они подумают, что какой-то момент остался непонятным, то могут и сами проводить вас до пункта назначения", — отметила девушка.При этом она назвала удивительным то, что москвичи пытались спросить у нее дорогу."Вот что удивительно — не знаю, связано ли это в моем случае с тем, что я иностранка: многие местные зачастую спрашивают у меня дорогу. На станциях метро, где ходят толпы людей, много раз обращались именно ко мне. Порой, когда я сама потерянно пытаюсь понять, куда идти, ко мне подходили мужчины и женщины и уточняли, а вот как попасть туда-то и туда-то. Я до сих пор не понимаю, отчего так происходит", — удивилась китаянка.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240327/turpotok-1936074539.html

https://ria.ru/20240418/mid-1940702854.html

https://ria.ru/20240419/turizm-1940775674.html

москва

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, wechat, китай