https://ria.ru/20240421/rogov-1941310852.html

Рогов высказался о выделении США новой помощи Украине

Рогов высказался о выделении США новой помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024

Рогов высказался о выделении США новой помощи Украине

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T09:05

2024-04-21T09:05

2024-04-21T09:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир рогов

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что США выделяют Украине новую многомиллиардную помощь под реализацию масштабной провокации против России. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения. Как позже написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку. Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной финансовой помощи Киеву, заявил ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал решение США о помощи Киеву русофобским и пожелал США самим погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду "империи зла XXI века". "Американцы выделяют деньги нацистскому режиму в Киеве под масштабную провокацию против России. Речь идет о большем числе попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России и провоцирование эскалации конфликта с принуждением ее на применение тактического ядерного оружия. Это то, что Западу необходимо, чтобы нас потом во всем обвинить", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, англосаксы стремятся ослабить периметр ядерной безопасности России. "Сценарий англосаксов предусматривает попытку ослабления контура ядерной безопасности России, чтобы затем готовиться к большому глобальному конфликту с, как они надеются, ослабленной Россией", - сказал Рогов. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят, что это дорога в один конец. По словам Путина, Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но РФ уничтожила уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240421/kosachev-1941289713.html

https://ria.ru/20240420/medvedev-1941283176.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир рогов, сша, в мире