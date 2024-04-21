Рогов высказался о выделении США новой помощи Украине
Рогов: США выделяют Украине многомиллиардную помощь под провокацию против России
© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что США выделяют Украине новую многомиллиардную помощь под реализацию масштабной провокации против России.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения.
Плачь, Украина, тебе дали денег
Вчера, 21:36
Как позже написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку. Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной финансовой помощи Киеву, заявил ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал решение США о помощи Киеву русофобским и пожелал США самим погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду "империи зла XXI века".
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"Американцы выделяют деньги нацистскому режиму в Киеве под масштабную провокацию против России. Речь идет о большем числе попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России и провоцирование эскалации конфликта с принуждением ее на применение тактического ядерного оружия. Это то, что Западу необходимо, чтобы нас потом во всем обвинить", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, англосаксы стремятся ослабить периметр ядерной безопасности России. "Сценарий англосаксов предусматривает попытку ослабления контура ядерной безопасности России, чтобы затем готовиться к большому глобальному конфликту с, как они надеются, ослабленной Россией", - сказал Рогов.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят, что это дорога в один конец. По словам Путина, Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но РФ уничтожила уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.