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Рогов высказался о выделении США новой помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/rogov-1941310852.html
Рогов высказался о выделении США новой помощи Украине
Рогов высказался о выделении США новой помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Рогов высказался о выделении США новой помощи Украине
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T09:05
2024-04-21T09:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир рогов
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что США выделяют Украине новую многомиллиардную помощь под реализацию масштабной провокации против России. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения. Как позже написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку. Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной финансовой помощи Киеву, заявил ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал решение США о помощи Киеву русофобским и пожелал США самим погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду "империи зла XXI века". "Американцы выделяют деньги нацистскому режиму в Киеве под масштабную провокацию против России. Речь идет о большем числе попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России и провоцирование эскалации конфликта с принуждением ее на применение тактического ядерного оружия. Это то, что Западу необходимо, чтобы нас потом во всем обвинить", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, англосаксы стремятся ослабить периметр ядерной безопасности России. "Сценарий англосаксов предусматривает попытку ослабления контура ядерной безопасности России, чтобы затем готовиться к большому глобальному конфликту с, как они надеются, ослабленной Россией", - сказал Рогов. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят, что это дорога в один конец. По словам Путина, Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но РФ уничтожила уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
https://ria.ru/20240421/kosachev-1941289713.html
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россия, украина, владимир рогов, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Рогов, США, В мире
Рогов высказался о выделении США новой помощи Украине

Рогов: США выделяют Украине многомиллиардную помощь под провокацию против России

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что США выделяют Украине новую многомиллиардную помощь под реализацию масштабной провокации против России.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
Вчера, 21:36
Как позже написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку. Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной финансовой помощи Киеву, заявил ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал решение США о помощи Киеву русофобским и пожелал США самим погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду "империи зла XXI века".
«
"Американцы выделяют деньги нацистскому режиму в Киеве под масштабную провокацию против России. Речь идет о большем числе попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России и провоцирование эскалации конфликта с принуждением ее на применение тактического ядерного оружия. Это то, что Западу необходимо, чтобы нас потом во всем обвинить", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, англосаксы стремятся ослабить периметр ядерной безопасности России. "Сценарий англосаксов предусматривает попытку ослабления контура ядерной безопасности России, чтобы затем готовиться к большому глобальному конфликту с, как они надеются, ослабленной Россией", - сказал Рогов.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Сенатор объяснил, чем Украине придется платить за новый пакет помощи от США
01:01
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят, что это дорога в один конец. По словам Путина, Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но РФ уничтожила уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Медведев назвал решение США по Украине русофобским
Вчера, 22:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир РоговСШАВ мире
 
 
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