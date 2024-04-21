https://ria.ru/20240421/rebenok-1941352762.html

В Подмосковье ребенок умер, застряв в между лестницей и ярусом кровати

В Подмосковье ребенок умер, застряв в между лестницей и ярусом кровати - РИА Новости, 21.04.2024

В Подмосковье ребенок умер, застряв в между лестницей и ярусом кровати

Ребенок в Ногинске умер, застряв в проеме между лестницами кровати, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ, РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T15:34

2024-04-21T15:34

2024-04-21T15:34

происшествия

ногинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ребенок в Ногинске умер, застряв в проеме между лестницами кровати, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ, "В Ногинске возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка. 20 апреля 2024 года в квартире в Ногинске обнаружено тело 3-летнего мальчика с признаками механической асфиксии. По предварительным данным, ребенок спускался с верхнего яруса кровати с деревянными ступеньками и застрял в проеме между лестницей и ярусом", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, следователями и криминалистами проведен осмотр места, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены родители и соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240317/devochka-1933833117.html

ногинск

россия

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

происшествия, ногинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)