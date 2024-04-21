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В Подмосковье ребенок умер, застряв в между лестницей и ярусом кровати - РИА Новости, 21.04.2024
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15:34 21.04.2024
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В Подмосковье ребенок умер, застряв в между лестницей и ярусом кровати
В Подмосковье ребенок умер, застряв в между лестницей и ярусом кровати - РИА Новости, 21.04.2024
В Подмосковье ребенок умер, застряв в между лестницей и ярусом кровати
Ребенок в Ногинске умер, застряв в проеме между лестницами кровати, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ, РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:34
2024-04-21T15:34
происшествия
ногинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ребенок в Ногинске умер, застряв в проеме между лестницами кровати, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ, "В Ногинске возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка. 20 апреля 2024 года в квартире в Ногинске обнаружено тело 3-летнего мальчика с признаками механической асфиксии. По предварительным данным, ребенок спускался с верхнего яруса кровати с деревянными ступеньками и застрял в проеме между лестницей и ярусом", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, следователями и криминалистами проведен осмотр места, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены родители и соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
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ногинск
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, ногинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Ногинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье ребенок умер, застряв в между лестницей и ярусом кровати

СК завел дело после смерти в Ногинске застрявшего на двухярусной кровати ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ребенок в Ногинске умер, застряв в проеме между лестницами кровати, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ,
"В Ногинске возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка. 20 апреля 2024 года в квартире в Ногинске обнаружено тело 3-летнего мальчика с признаками механической асфиксии. По предварительным данным, ребенок спускался с верхнего яруса кровати с деревянными ступеньками и застрял в проеме между лестницей и ярусом", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, следователями и криминалистами проведен осмотр места, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены родители и соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияНогинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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