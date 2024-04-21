https://ria.ru/20240421/reb-1941325772.html

Специалисты по РЭБ рассказали, как подавляют самолеты ВСУ

Специалисты по РЭБ рассказали, как подавляют самолеты ВСУ - РИА Новости, 21.04.2024

Специалисты по РЭБ рассказали, как подавляют самолеты ВСУ

Специалисты по радиоэлектронной борьбе рассказали на видео, опубликованном Минобороны РФ, как комплекс РЭБ "Красуха" позволяет подавлять самолёты Украины на... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T11:41

2024-04-21T11:41

2024-04-21T12:18

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты по радиоэлектронной борьбе рассказали на видео, опубликованном Минобороны РФ, как комплекс РЭБ "Красуха" позволяет подавлять самолёты Украины на любой высоте. "Данный комплекс позволяет обнаружить противника на большом расстоянии независимо от высоты его полета, скорости и маневренности", - рассказал начальник станции РЭБ "Красуха" с позывным "Торнадо". Оператор модуля помех "Красуха" с позывным "Веселый" рассказал, что недавно был обнаружен украинский самолет, который пытался вести радиолокационную разведку российских объектов. "Была применена ответная помеха, радары были ослеплены, и в течение буквально трёх-четырех минут противник прекратил свою деятельность, и с наших экранов пропал", - сказал оператор.

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Начальник станции РЭБ "Красуха" о подавлении самолетов Начальник станции РЭБ "Красуха" о подавлении самолетов 2024-04-21T11:41 true PT1M10S

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, красуха-4, красуха