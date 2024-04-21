https://ria.ru/20240421/reb-1941325772.html
Специалисты по РЭБ рассказали, как подавляют самолеты ВСУ
Специалисты по РЭБ рассказали, как подавляют самолеты ВСУ - РИА Новости, 21.04.2024
Специалисты по РЭБ рассказали, как подавляют самолеты ВСУ
Специалисты по радиоэлектронной борьбе рассказали на видео, опубликованном Минобороны РФ, как комплекс РЭБ "Красуха" позволяет подавлять самолёты Украины на... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T11:41
2024-04-21T11:41
2024-04-21T12:18
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты по радиоэлектронной борьбе рассказали на видео, опубликованном Минобороны РФ, как комплекс РЭБ "Красуха" позволяет подавлять самолёты Украины на любой высоте. "Данный комплекс позволяет обнаружить противника на большом расстоянии независимо от высоты его полета, скорости и маневренности", - рассказал начальник станции РЭБ "Красуха" с позывным "Торнадо". Оператор модуля помех "Красуха" с позывным "Веселый" рассказал, что недавно был обнаружен украинский самолет, который пытался вести радиолокационную разведку российских объектов. "Была применена ответная помеха, радары были ослеплены, и в течение буквально трёх-четырех минут противник прекратил свою деятельность, и с наших экранов пропал", - сказал оператор.
https://ria.ru/20240312/drg-1932553391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Начальник станции РЭБ "Красуха" о подавлении самолетов
Начальник станции РЭБ "Красуха" о подавлении самолетов
2024-04-21T11:41
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специалисты по РЭБ рассказали, как подавляют самолеты ВСУ
Оператор "Торнадо": комплекс РЭБ "Красуха" находит самолеты ВСУ на любой высоте