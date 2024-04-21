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В сенате США рассказали, когда военные поставки Украине могут возобновиться - РИА Новости, 21.04.2024
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18:29 21.04.2024 (обновлено: 18:59 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/razvedke-1941374855.html
В сенате США рассказали, когда военные поставки Украине могут возобновиться
В сенате США рассказали, когда военные поставки Украине могут возобновиться - РИА Новости, 21.04.2024
В сенате США рассказали, когда военные поставки Украине могут возобновиться
США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, туда войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил глава сенатского комитета по... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T18:29
2024-04-21T18:59
сша
украина
в мире
министерство обороны сша
джо байден
дмитрий песков
владимир зеленский
марк уорнер
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, туда войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер в интервью телеканалу CBS.Он допустил, что сенаторы 23-24 апреля утвердят и представят на подпись главе Белого дома Джо Байдену законопроект о выделении киевским властям 61 миллиарда долларов."Надеюсь, когда президент подпишет &lt;...&gt; эти материалы будут в пути к концу недели", — сказал Уорнер.На вопрос, включат ли в поставки Украине средства дальнего огневого поражения, глава комитета ответил утвердительно, отметив, что американская администрация готовилась к передаче ракет ATACMS последние два месяца и это прописано в одобренном накануне документе.Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку оружия на открытом рынке, 11,3 миллиарда предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".После одобрения конгрессменами документ направят в сенат, а затем, если там его поддержат, — на подпись президенту Джо Байдену.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительную помощь было ожидаемым. Это сделает Штаты еще богаче, но при этом еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского, добавил он.
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941365282.html
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сша, украина, в мире, министерство обороны сша, джо байден, дмитрий песков, владимир зеленский, марк уорнер
США, Украина, В мире, Министерство обороны США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Марк Уорнер
В сенате США рассказали, когда военные поставки Украине могут возобновиться

Комитет сената США по разведке: поставки Украине возобновят на следующей неделе

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-миллиметровых снарядов на заводе в Скрэнтоне, США
Производство 155-миллиметровых снарядов на заводе в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-миллиметровых снарядов на заводе в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, туда войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер в интервью телеканалу CBS.
Он допустил, что сенаторы 23-24 апреля утвердят и представят на подпись главе Белого дома Джо Байдену законопроект о выделении киевским властям 61 миллиарда долларов.
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"Надеюсь, когда президент подпишет <...> эти материалы будут в пути к концу недели", — сказал Уорнер.
На вопрос, включат ли в поставки Украине средства дальнего огневого поражения, глава комитета ответил утвердительно, отметив, что американская администрация готовилась к передаче ракет ATACMS последние два месяца и это прописано в одобренном накануне документе.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS.

В октября прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку оружия на открытом рынке, 11,3 миллиарда предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
После одобрения конгрессменами документ направят в сенат, а затем, если там его поддержат, — на подпись президенту Джо Байдену.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительную помощь было ожидаемым. Это сделает Штаты еще богаче, но при этом еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского, добавил он.
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Как США помогают УкраинеПосмотреть
 
СШАУкраинаВ миреМинистерство обороны СШАДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийМарк Уорнер
 
 
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