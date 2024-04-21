https://ria.ru/20240421/rakety-1941399109.html

СМИ: из Ирака выпустили пять ракет в сторону американской базы в Сирии

СМИ: из Ирака выпустили пять ракет в сторону американской базы в Сирии - РИА Новости, 21.04.2024

СМИ: из Ирака выпустили пять ракет в сторону американской базы в Сирии

По меньшей мере пять ракет выпущены в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии из Ирака, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в сфере... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T23:12

2024-04-21T23:12

2024-04-21T23:25

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сша

сирия

ирак

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. По меньшей мере пять ракет выпущены в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии из Ирака, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в сфере безопасности."По меньшей мере пять ракет были выпущены из иракского города Замар в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии", - пишет агентство.Агентство отмечает, что это первая атака против сил США в регионе с начала февраля.

https://ria.ru/20240420/ssha-1941178531.html

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в мире, сша, сирия, ирак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем