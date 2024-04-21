https://ria.ru/20240421/rafakh-1941321522.html

В ХАМАС оценили позицию США по возможной атаке Израиля на Рафах

В ХАМАС оценили позицию США по возможной атаке Израиля на Рафах - РИА Новости, 21.04.2024

В ХАМАС оценили позицию США по возможной атаке Израиля на Рафах

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал в интервью турецкому госагентству Anadolu "обманчивой" позицию США в отношении вероятной... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T10:54

2024-04-21T10:54

2024-04-21T10:54

в мире

сша

рафах (провинция)

израиль

исмаил хания

энтони блинкен

биньямин нетаньяху

хамас

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АНКАРА, 21 апр - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал в интервью турецкому госагентству Anadolu "обманчивой" позицию США в отношении вероятной израильской атаки на Рафах на юге сектора Газа. Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон не может поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе. СМИ сообщили, что израильские власти отложили вторжение в Рафах, дата которого официально не объявлялась, но проводят мобилизацию двух резервистских бригад для нужд операции в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что дата начала операции в Рафахе уже согласована. "Что касается Рафаха, то совершенно ясно, что сионистский враг (Израиль) решил оккупировать каждую точку, каждое место, каждый город в Газе, особенно они уже несколько месяцев говорят об этом в отношении Рафаха", - сказал Хания. "Позиция США обманчива, даже если они говорят, что не хотят, чтобы пострадали мирные жители, это операция обмана. Все мирные жители, убитые в Газе, тысячи, десятки тысяч мучеников, были убиты американским оружием, американскими ракетами, под политической защитой США. Что означает вето, наложенное США на резолюцию о прекращении огня в СБ ООН? Это означает, что США предоставляют полную защиту продолжению резни и убийств в Газе, беря её под свой зонтик", - считает лидер ХАМАС. По его словам, вето Вашингтона на полноправное членство Палестины в ООН "означает, что США принимают позицию Израиля и выступают против прав палестинского народа". Вот почему мы не попали в эту ловушку, в ловушку так называемого обмена задачами между США и израильтянами", - сказал он.

https://ria.ru/20240421/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, рафах (провинция), израиль, исмаил хания, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году