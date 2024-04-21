В ХАМАС оценили позицию США по возможной атаке Израиля на Рафах
Глава политбюро ХАМАС Хания: позиция США по атаке Израиля на Рафах обманчива
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
АНКАРА, 21 апр - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал в интервью турецкому госагентству Anadolu "обманчивой" позицию США в отношении вероятной израильской атаки на Рафах на юге сектора Газа.
Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон не может поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе. СМИ сообщили, что израильские власти отложили вторжение в Рафах, дата которого официально не объявлялась, но проводят мобилизацию двух резервистских бригад для нужд операции в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что дата начала операции в Рафахе уже согласована.
"Что касается Рафаха, то совершенно ясно, что сионистский враг (Израиль) решил оккупировать каждую точку, каждое место, каждый город в Газе, особенно они уже несколько месяцев говорят об этом в отношении Рафаха", - сказал Хания.
"Позиция США обманчива, даже если они говорят, что не хотят, чтобы пострадали мирные жители, это операция обмана. Все мирные жители, убитые в Газе, тысячи, десятки тысяч мучеников, были убиты американским оружием, американскими ракетами, под политической защитой США. Что означает вето, наложенное США на резолюцию о прекращении огня в СБ ООН? Это означает, что США предоставляют полную защиту продолжению резни и убийств в Газе, беря её под свой зонтик", - считает лидер ХАМАС.
По его словам, вето Вашингтона на полноправное членство Палестины в ООН "означает, что США принимают позицию Израиля и выступают против прав палестинского народа". Вот почему мы не попали в эту ловушку, в ловушку так называемого обмена задачами между США и израильтянами", - сказал он.
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