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В ХАМАС оценили позицию США по возможной атаке Израиля на Рафах - РИА Новости, 21.04.2024
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10:54 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/rafakh-1941321522.html
В ХАМАС оценили позицию США по возможной атаке Израиля на Рафах
В ХАМАС оценили позицию США по возможной атаке Израиля на Рафах - РИА Новости, 21.04.2024
В ХАМАС оценили позицию США по возможной атаке Израиля на Рафах
Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал в интервью турецкому госагентству Anadolu "обманчивой" позицию США в отношении вероятной... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T10:54
2024-04-21T10:54
в мире
сша
рафах (провинция)
израиль
исмаил хания
энтони блинкен
биньямин нетаньяху
хамас
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АНКАРА, 21 апр - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал в интервью турецкому госагентству Anadolu "обманчивой" позицию США в отношении вероятной израильской атаки на Рафах на юге сектора Газа. Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон не может поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе. СМИ сообщили, что израильские власти отложили вторжение в Рафах, дата которого официально не объявлялась, но проводят мобилизацию двух резервистских бригад для нужд операции в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что дата начала операции в Рафахе уже согласована. "Что касается Рафаха, то совершенно ясно, что сионистский враг (Израиль) решил оккупировать каждую точку, каждое место, каждый город в Газе, особенно они уже несколько месяцев говорят об этом в отношении Рафаха", - сказал Хания. "Позиция США обманчива, даже если они говорят, что не хотят, чтобы пострадали мирные жители, это операция обмана. Все мирные жители, убитые в Газе, тысячи, десятки тысяч мучеников, были убиты американским оружием, американскими ракетами, под политической защитой США. Что означает вето, наложенное США на резолюцию о прекращении огня в СБ ООН? Это означает, что США предоставляют полную защиту продолжению резни и убийств в Газе, беря её под свой зонтик", - считает лидер ХАМАС. По его словам, вето Вашингтона на полноправное членство Палестины в ООН "означает, что США принимают позицию Израиля и выступают против прав палестинского народа". Вот почему мы не попали в эту ловушку, в ловушку так называемого обмена задачами между США и израильтянами", - сказал он.
https://ria.ru/20240421/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html
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в мире, сша, рафах (провинция), израиль, исмаил хания, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Рафах (провинция), Израиль, Исмаил Хания, Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС оценили позицию США по возможной атаке Израиля на Рафах

Глава политбюро ХАМАС Хания: позиция США по атаке Израиля на Рафах обманчива

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 апр - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал в интервью турецкому госагентству Anadolu "обманчивой" позицию США в отношении вероятной израильской атаки на Рафах на юге сектора Газа.
Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон не может поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе. СМИ сообщили, что израильские власти отложили вторжение в Рафах, дата которого официально не объявлялась, но проводят мобилизацию двух резервистских бригад для нужд операции в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что дата начала операции в Рафахе уже согласована.
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"Что касается Рафаха, то совершенно ясно, что сионистский враг (Израиль) решил оккупировать каждую точку, каждое место, каждый город в Газе, особенно они уже несколько месяцев говорят об этом в отношении Рафаха", - сказал Хания.
"Позиция США обманчива, даже если они говорят, что не хотят, чтобы пострадали мирные жители, это операция обмана. Все мирные жители, убитые в Газе, тысячи, десятки тысяч мучеников, были убиты американским оружием, американскими ракетами, под политической защитой США. Что означает вето, наложенное США на резолюцию о прекращении огня в СБ ООН? Это означает, что США предоставляют полную защиту продолжению резни и убийств в Газе, беря её под свой зонтик", - считает лидер ХАМАС.
По его словам, вето Вашингтона на полноправное членство Палестины в ООН "означает, что США принимают позицию Израиля и выступают против прав палестинского народа". Вот почему мы не попали в эту ловушку, в ловушку так называемого обмена задачами между США и израильтянами", - сказал он.
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В миреСШАРафах (провинция)ИзраильИсмаил ХанияЭнтони БлинкенБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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