https://ria.ru/20240421/radio-1941396558.html

В Пушкино нашли подозрительную военную радиостанцию и чемодан

В Пушкино нашли подозрительную военную радиостанцию и чемодан - РИА Новости, 21.04.2024

В Пушкино нашли подозрительную военную радиостанцию и чемодан

В Пушкино нашли военную радиостанцию и чемодан, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T22:41

2024-04-21T22:41

2024-04-21T22:53

пушкино

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Пушкино нашли военную радиостанцию и чемодан, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как рассказал собеседник агентства, около 18:00 в воскресенье местный житель во время прогулки с собакой обнаружил чемодан и военную радиостанцию советского производства."Собака не обнаружила взрывчатку, чемодан был пуст. Радиостанцию изъяли для исследований", — уточнил он.Спустя 20 минут на место прибыла полиция, включая специалистов-кинологов.

https://ria.ru/20240404/predmet-1937917357.html

пушкино

московская область (подмосковье)

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2024

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пушкино, происшествия, московская область (подмосковье)