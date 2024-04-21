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В Пушкино нашли подозрительную военную радиостанцию и чемодан - РИА Новости, 21.04.2024
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22:41 21.04.2024 (обновлено: 22:53 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/radio-1941396558.html
В Пушкино нашли подозрительную военную радиостанцию и чемодан
В Пушкино нашли подозрительную военную радиостанцию и чемодан - РИА Новости, 21.04.2024
В Пушкино нашли подозрительную военную радиостанцию и чемодан
В Пушкино нашли военную радиостанцию и чемодан, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T22:41
2024-04-21T22:53
пушкино
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Пушкино нашли военную радиостанцию и чемодан, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как рассказал собеседник агентства, около 18:00 в воскресенье местный житель во время прогулки с собакой обнаружил чемодан и военную радиостанцию советского производства."Собака не обнаружила взрывчатку, чемодан был пуст. Радиостанцию изъяли для исследований", — уточнил он.Спустя 20 минут на место прибыла полиция, включая специалистов-кинологов.
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пушкино
московская область (подмосковье)
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пушкино, происшествия, московская область (подмосковье)
Пушкино, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Пушкино нашли подозрительную военную радиостанцию и чемодан

В Пушкино нашли военную радиостанцию советского производства и пустой чемодан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Пушкино нашли военную радиостанцию и чемодан, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Как рассказал собеседник агентства, около 18:00 в воскресенье местный житель во время прогулки с собакой обнаружил чемодан и военную радиостанцию советского производства.
"Собака не обнаружила взрывчатку, чемодан был пуст. Радиостанцию изъяли для исследований", — уточнил он.
Спустя 20 минут на место прибыла полиция, включая специалистов-кинологов.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Источник раскрыл детали о подозрительном предмете, найденном в каршеринге
4 апреля, 21:28
 
ПушкиноПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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