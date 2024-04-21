https://ria.ru/20240421/pvo-1941335091.html

Российская ПВО за сутки сбила 194 украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила 194 украинских беспилотника - РИА Новости, 21.04.2024

Российская ПВО за сутки сбила 194 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 194 украинских беспилотника и восемь снарядов РСЗО различных типов, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T13:21

2024-04-21T13:21

2024-04-21T14:11

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 194 украинских беспилотника и восемь снарядов РСЗО различных типов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 194 украинских беспилотных летательных аппарата и восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 22 289 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15 816 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9008 орудийполевой артиллерии и минометов, а также 21 205 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)