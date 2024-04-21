https://ria.ru/20240421/pvo-1941335091.html
Российская ПВО за сутки сбила 194 украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила 194 украинских беспилотника - РИА Новости, 21.04.2024
Российская ПВО за сутки сбила 194 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 194 украинских беспилотника и восемь снарядов РСЗО различных типов, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:21
2024-04-21T13:21
2024-04-21T14:11
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 194 украинских беспилотника и восемь снарядов РСЗО различных типов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 194 украинских беспилотных летательных аппарата и восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 22 289 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15 816 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9008 орудийполевой артиллерии и минометов, а также 21 205 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 194 украинских беспилотника
МО РФ: ПВО за сутки сбила 194 украинских дрона и восемь снарядов РСЗО