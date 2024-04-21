https://ria.ru/20240421/putin-1941332540.html

СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания

СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания - РИА Новости, 21.04.2024

СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину вскоре после его переизбрания и выразила соболезнования в связи с терактом РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T13:02

2024-04-21T13:02

2024-04-21T14:42

в мире

швейцария

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

владимир путин

россия

московская область (подмосковье)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину вскоре после его переизбрания и выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, пишет швейцарское издание Blick со ссылкой на представителя министерства обороны Лоренца Фришкнехта."В письме содержатся соболезнования в связи с терактом в Москве 22 марта и в адрес тех, кто пострадал от недавних наводнений, затронувших несколько регионов России", — приводит Blick слова чиновника.По словам Фришкнехта, письмо стало "призывом к диалогу в трудные времена". В послании Амхерд подчеркнула, что уважение норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно стать "компасом для достижения мира и процветания".При этом представитель Минобороны заявил, что письмо не было поздравлением Путина с переизбранием на пост президента России.Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Путин победил на них, набрав 87,28 процента голосов избирателей.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

швейцария

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швейцария, крокус сити холл, владимир путин, россия, московская область (подмосковье), наводнения в россии — 2024