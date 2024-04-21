https://ria.ru/20240421/putin-1941332540.html
СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания
СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания - РИА Новости, 21.04.2024
СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания
Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину вскоре после его переизбрания и выразила соболезнования в связи с терактом РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:02
2024-04-21T13:02
2024-04-21T14:42
в мире
швейцария
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину вскоре после его переизбрания и выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, пишет швейцарское издание Blick со ссылкой на представителя министерства обороны Лоренца Фришкнехта."В письме содержатся соболезнования в связи с терактом в Москве 22 марта и в адрес тех, кто пострадал от недавних наводнений, затронувших несколько регионов России", — приводит Blick слова чиновника.По словам Фришкнехта, письмо стало "призывом к диалогу в трудные времена". В послании Амхерд подчеркнула, что уважение норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно стать "компасом для достижения мира и процветания".При этом представитель Минобороны заявил, что письмо не было поздравлением Путина с переизбранием на пост президента России.Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Путин победил на них, набрав 87,28 процента голосов избирателей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, швейцария, крокус сити холл, владимир путин, россия, московская область (подмосковье), наводнения в россии — 2024
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СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания
Blick: президент Швейцарии Амхерд написала Путину вскоре после его переизбрания