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СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания - РИА Новости, 21.04.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:02 21.04.2024 (обновлено: 14:42 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/putin-1941332540.html
СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания
СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания - РИА Новости, 21.04.2024
СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания
Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину вскоре после его переизбрания и выразила соболезнования в связи с терактом РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:02
2024-04-21T14:42
в мире
швейцария
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
владимир путин
россия
московская область (подмосковье)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину вскоре после его переизбрания и выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, пишет швейцарское издание Blick со ссылкой на представителя министерства обороны Лоренца Фришкнехта.&quot;В письме содержатся соболезнования в связи с терактом в Москве 22 марта и в адрес тех, кто пострадал от недавних наводнений, затронувших несколько регионов России&quot;, — приводит Blick слова чиновника.По словам Фришкнехта, письмо стало "призывом к диалогу в трудные времена". В послании Амхерд подчеркнула, что уважение норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно стать "компасом для достижения мира и процветания".При этом представитель Минобороны заявил, что письмо не было поздравлением Путина с переизбранием на пост президента России.Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Путин победил на них, набрав 87,28 процента голосов избирателей.
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в мире, швейцария, крокус сити холл, владимир путин, россия, московская область (подмосковье), наводнения в россии — 2024
В мире, Швейцария, Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Владимир Путин, Россия, Московская область (Подмосковье), Наводнения в России — 2024
СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания

Blick: президент Швейцарии Амхерд написала Путину вскоре после его переизбрания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину вскоре после его переизбрания и выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, пишет швейцарское издание Blick со ссылкой на представителя министерства обороны Лоренца Фришкнехта.
«

"В письме содержатся соболезнования в связи с терактом в Москве 22 марта и в адрес тех, кто пострадал от недавних наводнений, затронувших несколько регионов России", — приводит Blick слова чиновника.

По словам Фришкнехта, письмо стало "призывом к диалогу в трудные времена". В послании Амхерд подчеркнула, что уважение норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно стать "компасом для достижения мира и процветания".
При этом представитель Минобороны заявил, что письмо не было поздравлением Путина с переизбранием на пост президента России.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Путин победил на них, набрав 87,28 процента голосов избирателей.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреШвейцарияКрокус Сити ХоллВладимир ПутинРоссияМосковская область (Подмосковье)Наводнения в России — 2024
 
 
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