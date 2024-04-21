https://ria.ru/20240421/priyut-1941357614.html

Волонтеры помогают приюту для собак в затопленном Кургане

Волонтеры помогают приюту для собак в затопленном Кургане - РИА Новости, 21.04.2024

Волонтеры помогают приюту для собак в затопленном Кургане

Волонтеры каждый день приходят в муниципальный приют для собак в Кургане, где жители затопленных микрорайонов разместили своих питомцев, также сюда доставляют и РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T16:07

2024-04-21T16:07

2024-04-21T16:07

общество

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941357119_0:138:811:594_1920x0_80_0_0_e9d7974fa2d172ab0d183aa3b8b869d2.jpg

КУРГАН, 21 апр — РИА Новости. Волонтеры каждый день приходят в муниципальный приют для собак в Кургане, где жители затопленных микрорайонов разместили своих питомцев, также сюда доставляют и спасённых псов, у которых нет хозяев. Добровольцы кормят, лечат и просто гладят собак, чтобы им было не так страшно в чужом месте, передает корреспондент РИА Новости. Городские власти, по словам представителя местного Центра ветеринарии Виктора Метелицы, выделили территорию бывшего завода для размещения животных, которых вывозят с затопленных микрорайонов и их хозяева, и спасатели. Волонтеры помогли расчистить захламленную площадку для приема четвероногих обитателей. Собак принимают уже неделю, на данный момент тут находится 141 собака. У каждой есть своя будка, а большие псы, которые могут проявить агрессию, живут под замком в небольших вольерах. "Мы каждый день перед работой навещаем свою Элис. Привозим корм, воду. Конечно, и собака, и мы скучаем, но мы после эвакуации живём у родственников в квартире, там негде разместить немецкую овчарку", - рассказала РИА Новости жительница Вороновки Галина Ашугян. На территории приюта организован большой склад, где хранится корм и лекарства для животных, их привозят волонтеры и сами владельцы собак. "Мы навещаем всех собак, корм и воду разливаем по мискам. А сейчас я иду лечить Арчи, его нашла женщина в затопленном микрорайоне, бездомный пёс был весь в глине. У него воспаление глаз, живот вздут, одышка. Собаку готовы взять добрые люди, вылечим и он поедет в новый дом", - рассказала РИА Новости девушка-волонтер. Чуть позже в приют приехали ещё волонтеры, кто-то просто гладит и разговаривает с собаками - доброта и ласка помогает животным справиться со стрессом после разлуки с хозяином, считают добровольцы. По данным МЧС, в Курганской области на 21 апреля в восьми муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах остаются затопленными 2176 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Кетовский) в четырех населенных пунктах от воды освободилось семь жилых домов и 72 приусадебных участка. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240413/pitomtsy-1939651980.html

https://ria.ru/20240416/kurgan-1940337177.html

https://ria.ru/20240413/kurgan-1939764322.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024