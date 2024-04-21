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В России за сутки потушили 22 природных пожара - РИА Новости, 21.04.2024
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07:57 21.04.2024 (обновлено: 07:58 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/pozhary-1941305094.html
В России за сутки потушили 22 природных пожара
В России за сутки потушили 22 природных пожара - РИА Новости, 21.04.2024
В России за сутки потушили 22 природных пожара
В России за сутки потушили 22 природных пожаров на площади 277 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T07:57
2024-04-21T07:58
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 22 природных пожаров на площади 277 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.04.2024 в 14 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем 277 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 21 апреля в России действовало пять лесных пожаров на площади 4936 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали два пожара на 4883 гектарах. Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 73 субъектах России.
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 22 природных пожара

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 22 природных пожара на 277 гектарах

© РИА Новости / Виталий АньковТушение природного пожара
Тушение природного пожара - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Тушение природного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 22 природных пожаров на площади 277 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
«
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.04.2024 в 14 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем 277 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 21 апреля в России действовало пять лесных пожаров на площади 4936 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали два пожара на 4883 гектарах.
Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 73 субъектах России.
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