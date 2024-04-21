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В России за сутки потушили 22 природных пожара

В России за сутки потушили 22 природных пожара - РИА Новости, 21.04.2024

В России за сутки потушили 22 природных пожара

В России за сутки потушили 22 природных пожаров на площади 277 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T07:57

2024-04-21T07:57

2024-04-21T07:58

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 22 природных пожаров на площади 277 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.04.2024 в 14 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем 277 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 21 апреля в России действовало пять лесных пожаров на площади 4936 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали два пожара на 4883 гектарах. Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 73 субъектах России.

https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html

россия

забайкальский край

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии