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В Орехово-Зуево загорелось производственное здание

В Орехово-Зуево загорелось производственное здание - РИА Новости, 21.04.2024

В Орехово-Зуево загорелось производственное здание

Производственное здание сложной конструкции горит на улице Стачки 1885 года в городе Орехово-Зуево Московской области, предварительно, на площади 1,2 тысячи... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T23:44

2024-04-21T23:44

2024-04-21T23:44

происшествия

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Производственное здание сложной конструкции горит на улице Стачки 1885 года в городе Орехово-Зуево Московской области, предварительно, на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. "На улице Стачки 1885 года в городе Орехово-Зуево Московской области горит производственное здание сложной конструкции. Предварительно площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Силы огнеборцев сосредоточены на ликвидации пожара и защите расположенных рядом строений", - говорится в сообщении.

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, орехово-зуево, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)