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В Астрахани ликвидировали открытое горение на вещевом рынке
В Астрахани ликвидировали открытое горение на вещевом рынке - РИА Новости, 21.04.2024
В Астрахани ликвидировали открытое горение на вещевом рынке
Спасатели ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Астрахани, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T22:46
2024-04-21T22:46
2024-04-21T22:46
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Астрахани, сообщает пресс-служба МЧС России. Пожар на вещевом рынке произошел в Астрахани в воскресенье вечером. Он охватил 1,2 тысячи квадратных метров. "Открытое горение в Астраханской области ликвидировано. Продолжается проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.
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астрахань
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Тушение пожара в торговых павильонах в Астрахани
Спасатели тушат в Астрахани пожар площадью 650 кв м, горят кровля магазина и торговые павильоны. По предварительным данным, пострадавших нет.
2024-04-21T22:46
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Тушение пожара на вещевом рынке в Астрахани
Тушение пожара на вещевом рынке в Астрахани
2024-04-21T22:46
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PT0M29S
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани ликвидировали открытое горение на вещевом рынке
МЧС: в Астрахани ликвидировали открытое горение на вещевом рынке