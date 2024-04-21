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В Астрахани ликвидировали открытое горение на вещевом рынке

В Астрахани ликвидировали открытое горение на вещевом рынке - РИА Новости, 21.04.2024

В Астрахани ликвидировали открытое горение на вещевом рынке

Спасатели ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Астрахани, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T22:46

2024-04-21T22:46

2024-04-21T22:46

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Астрахани, сообщает пресс-служба МЧС России. Пожар на вещевом рынке произошел в Астрахани в воскресенье вечером. Он охватил 1,2 тысячи квадратных метров. "Открытое горение в Астраханской области ликвидировано. Продолжается проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

астрахань

россия

астраханская область

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Тушение пожара в торговых павильонах в Астрахани Спасатели тушат в Астрахани пожар площадью 650 кв м, горят кровля магазина и торговые павильоны. По предварительным данным, пострадавших нет. 2024-04-21T22:46 true PT0M23S

Тушение пожара на вещевом рынке в Астрахани Тушение пожара на вещевом рынке в Астрахани 2024-04-21T22:46 true PT0M29S

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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)