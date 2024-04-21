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Прокуратура начала проверку после пожара в торговых павильонах в Астрахани
Прокуратура начала проверку после пожара в торговых павильонах в Астрахани - РИА Новости, 21.04.2024
Прокуратура начала проверку после пожара в торговых павильонах в Астрахани
Прокуратура начала проверку из-за пожара в торговых павильонах в Кировском районе Астрахани, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства Астраханской РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T21:11
2024-04-21T21:11
2024-04-21T21:20
происшествия
астрахань
кировский район
астраханская область
сергей коновалов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за пожара в торговых павильонах в Кировском районе Астрахани, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства Астраханской области. Пожар на вещевом рынке произошел в Астрахани в воскресенье вечером. Он охватил 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время возгорание локализовано. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, причин и условий произошедшего", - сказал собеседник агентства. На место выехал прокурор Кировского района Астрахани Сергей Коновалов.
астрахань
кировский район
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РИА Новости
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Тушение пожара в торговых павильонах в Астрахани
Спасатели тушат в Астрахани пожар площадью 650 кв м, горят кровля магазина и торговые павильоны. По предварительным данным, пострадавших нет.
2024-04-21T21:11
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Тушение пожара на вещевом рынке в Астрахани
Тушение пожара на вещевом рынке в Астрахани
2024-04-21T21:11
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PT0M29S
РИА Новости
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происшествия, астрахань, кировский район, астраханская область, сергей коновалов, видео
Происшествия, Астрахань, Кировский район, Астраханская область, Сергей Коновалов
Прокуратура начала проверку после пожара в торговых павильонах в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за пожара в торговых павильонах в Кировском районе Астрахани, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства Астраханской области.
2024-04-21T21:11
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PT0M23S
Прокуратура начала проверку после пожара в торговых павильонах в Астрахани
Прокуратура начала проверку после пожара на рынке в Кировском районе Астрахани