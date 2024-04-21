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Прокуратура начала проверку после пожара в торговых павильонах в Астрахани

Прокуратура начала проверку после пожара в торговых павильонах в Астрахани - РИА Новости, 21.04.2024

Прокуратура начала проверку после пожара в торговых павильонах в Астрахани

Прокуратура начала проверку из-за пожара в торговых павильонах в Кировском районе Астрахани, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства Астраханской РИА Новости, 21.04.2024

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2024-04-21T21:20

происшествия

астрахань

кировский район

астраханская область

сергей коновалов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за пожара в торговых павильонах в Кировском районе Астрахани, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства Астраханской области. Пожар на вещевом рынке произошел в Астрахани в воскресенье вечером. Он охватил 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время возгорание локализовано. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, причин и условий произошедшего", - сказал собеседник агентства. На место выехал прокурор Кировского района Астрахани Сергей Коновалов.

астрахань

кировский район

астраханская область

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Тушение пожара в торговых павильонах в Астрахани Спасатели тушат в Астрахани пожар площадью 650 кв м, горят кровля магазина и торговые павильоны. По предварительным данным, пострадавших нет. 2024-04-21T21:11 true PT0M23S

Тушение пожара на вещевом рынке в Астрахани Тушение пожара на вещевом рынке в Астрахани 2024-04-21T21:11 true PT0M29S

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