https://ria.ru/20240421/pozhar-1941387879.html

Площадь пожара в Астрахани увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Астрахани увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 21.04.2024

Площадь пожара в Астрахани увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Астрахани, где горят торговые ряды, увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов", тушение осложняется очень плотной застройкой, спасатели наращивают... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T20:49

2024-04-21T20:49

2024-04-21T20:50

происшествия

астрахань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941387432_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4431a056d12d50981998ba5203dd41e9.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Площадь пожара в Астрахани, где горят торговые ряды, увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов", тушение осложняется очень плотной застройкой, спасатели наращивают силы для борьбы с огнем, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее площадь пожара составляла 650 квадратных метров. "Площадь пожара в Астрахани увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и очень плотной застройкой. Происходит наращивание группировки", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас пожар тушат 90 специалистов и 21 единица техники.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

астрахань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в торговых павильонах в Астрахани Спасатели тушат в Астрахани пожар площадью 650 кв м, горят кровля магазина и торговые павильоны. По предварительным данным, пострадавших нет. 2024-04-21T20:49 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)