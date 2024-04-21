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Площадь пожара в Астрахани увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Астрахани увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 21.04.2024
Площадь пожара в Астрахани увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Астрахани, где горят торговые ряды, увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов", тушение осложняется очень плотной застройкой, спасатели наращивают... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T20:49
2024-04-21T20:49
2024-04-21T20:50
происшествия
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Площадь пожара в Астрахани, где горят торговые ряды, увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов", тушение осложняется очень плотной застройкой, спасатели наращивают силы для борьбы с огнем, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее площадь пожара составляла 650 квадратных метров. "Площадь пожара в Астрахани увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и очень плотной застройкой. Происходит наращивание группировки", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас пожар тушат 90 специалистов и 21 единица техники.
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Тушение пожара в торговых павильонах в Астрахани
Спасатели тушат в Астрахани пожар площадью 650 кв м, горят кровля магазина и торговые павильоны. По предварительным данным, пострадавших нет.
2024-04-21T20:49
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происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Астрахани увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов"
МЧС: площадь пожара в Астрахани увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов"