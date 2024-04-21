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В Астрахани загорелись торговые павильоны

В Астрахани загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 21.04.2024

В Астрахани загорелись торговые павильоны

Спасатели тушат в Астрахани пожар общей площадью 650 квадратных метров, горят кровля магазина и торговые павильоны, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T20:32

2024-04-21T20:32

2024-04-21T20:32

происшествия

астрахань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спасатели тушат в Астрахани пожар общей площадью 650 квадратных метров, горят кровля магазина и торговые павильоны, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Астрахани огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. Горит кровля магазина и торговые павильоны на общей площади 650 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают 41 спасатель и 13 единиц техники. Подчеркивается, что из-за плотной застройки местности сохраняется угроза распространения огня на соседние здания.

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астрахань

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происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)