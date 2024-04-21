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В сирийской провинции загорелся нефтепровод

В сирийской провинции загорелся нефтепровод - РИА Новости, 21.04.2024

В сирийской провинции загорелся нефтепровод

В сирийской провинции Хомс горит нефтепровод, передает информационное агентство SANA. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T12:37

2024-04-21T12:37

2024-04-21T15:46

в мире

хомс (город)

сирия

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ТУНИС, 21 апр — РИА Новости. В сирийской провинции Хомс горит нефтепровод, передает информационное агентство SANA. "Пожарные команды работают на месте происшествия", — говорится в публикации.По информации агентства, пожар произошел на линии к востоку от города Фурклус. В тушении принимают участие десятки пожарных машин и тяжелая техника.Как рассказал SANA начальник гражданской обороны провинции Хомс бригадный генерал Мухадхаб аль-Муди, огонь пытаются остановить при помощи земляных валов и песка. Командир пожарной бригады майор Ияд Мухаммад отметил, что разлив нефти довольно велик, поэтому операция по тушению потребует много времени.

https://ria.ru/20240203/siriya-1925150819.html

хомс (город)

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в мире, хомс (город), сирия