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В сирийской провинции загорелся нефтепровод - РИА Новости, 21.04.2024
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12:37 21.04.2024 (обновлено: 15:46 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/pozhar-1941329735.html
В сирийской провинции загорелся нефтепровод
В сирийской провинции загорелся нефтепровод - РИА Новости, 21.04.2024
В сирийской провинции загорелся нефтепровод
В сирийской провинции Хомс горит нефтепровод, передает информационное агентство SANA. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T12:37
2024-04-21T15:46
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ТУНИС, 21 апр — РИА Новости. В сирийской провинции Хомс горит нефтепровод, передает информационное агентство SANA. "Пожарные команды работают на месте происшествия", — говорится в публикации.По информации агентства, пожар произошел на линии к востоку от города Фурклус. В тушении принимают участие десятки пожарных машин и тяжелая техника.Как рассказал SANA начальник гражданской обороны провинции Хомс бригадный генерал Мухадхаб аль-Муди, огонь пытаются остановить при помощи земляных валов и песка. Командир пожарной бригады майор Ияд Мухаммад отметил, что разлив нефти довольно велик, поэтому операция по тушению потребует много времени.
https://ria.ru/20240203/siriya-1925150819.html
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в мире, хомс (город), сирия
В мире, Хомс (город), Сирия
В сирийской провинции загорелся нефтепровод

На нефтепроводе в сирийской провинции Хомс вспыхнул пожар

© Фото : SANAПожар на нефтепроводе в сирийской провинции Хомс
Пожар на нефтепроводе в сирийской провинции Хомс - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото : SANA
Пожар на нефтепроводе в сирийской провинции Хомс
Читать ria.ru в
ТУНИС, 21 апр — РИА Новости. В сирийской провинции Хомс горит нефтепровод, передает информационное агентство SANA.
"Пожарные команды работают на месте происшествия", — говорится в публикации.
По информации агентства, пожар произошел на линии к востоку от города Фурклус. В тушении принимают участие десятки пожарных машин и тяжелая техника.
Как рассказал SANA начальник гражданской обороны провинции Хомс бригадный генерал Мухадхаб аль-Муди, огонь пытаются остановить при помощи земляных валов и песка. Командир пожарной бригады майор Ияд Мухаммад отметил, что разлив нефти довольно велик, поэтому операция по тушению потребует много времени.
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