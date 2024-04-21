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Пожар на крыше многоквартирного дома в Новосибирске потушили
Пожар на крыше многоквартирного дома в Новосибирске потушили - РИА Новости, 21.04.2024
Пожар на крыше многоквартирного дома в Новосибирске потушили
Открытое горение ликвидировали на крыше многоквартирного дома в Новосибирске, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T04:56
2024-04-21T04:56
2024-04-21T04:56
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на крыше многоквартирного дома в Новосибирске, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что в Новосибирске горит крыша многоквартирного дома на площади 900 квадратных метров, к ликвидации пожара привлечены 120 человек и 32 единицы техники. "На месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на крыше многоквартирного дома в Новосибирске потушили
На крыше многоквартирного дома в Новосибирске ликвидировали открытое горение