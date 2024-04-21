https://ria.ru/20240421/pozhar-1941298513.html

Пожар на крыше многоквартирного дома в Новосибирске потушили

Пожар на крыше многоквартирного дома в Новосибирске потушили - РИА Новости, 21.04.2024

Пожар на крыше многоквартирного дома в Новосибирске потушили

Открытое горение ликвидировали на крыше многоквартирного дома в Новосибирске, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T04:56

2024-04-21T04:56

2024-04-21T04:56

происшествия

новосибирск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821148987_1111:1111:2777:2048_1920x0_80_0_0_c20c1aeda9d30f5d7542e1df276a3a79.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на крыше многоквартирного дома в Новосибирске, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что в Новосибирске горит крыша многоквартирного дома на площади 900 квадратных метров, к ликвидации пожара привлечены 120 человек и 32 единицы техники. "На месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240118/pozhar-1921987542.html

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)