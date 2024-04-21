https://ria.ru/20240421/pozhar-1941297631.html

В Новосибирске горит крыша многоэтажного жилого дома

В Новосибирске горит крыша многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 21.04.2024

В Новосибирске горит крыша многоэтажного жилого дома

Крыша многоквартирного дома горит в Новосибирске на площади 900 квадратных метров, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T04:22

2024-04-21T04:22

2024-04-21T04:30

новосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Крыша многоквартирного дома горит в Новосибирске на площади 900 квадратных метров, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС России."Пожар произошел по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Советская, дом 52/2. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение кровли многоквартирного одноподъездного жилого дома на площади 900 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек", - говорится в сообщении.По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 120 человек и 32 единицы техники.

https://ria.ru/20240420/pozhar-1941192593.html

новосибирск

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новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия