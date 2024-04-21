https://ria.ru/20240421/pozdravlenie-1941287614.html
Путин поздравил работников местного самоуправления с праздником
Путин поздравил работников местного самоуправления с праздником - РИА Новости, 21.04.2024
Путин поздравил работников местного самоуправления с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником и заявил, что от их эффективной работы во многом... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T00:16
2024-04-21T00:16
2024-04-21T06:06
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником и заявил, что от их эффективной работы во многом зависит решение повседневных проблем людей.Обращение президента, адресованное главам и депутатам муниципальных образований, работникам органов местного самоуправления и представителям муниципального сообщества, опубликовано на сайте Кремля.Путин поздравил их с Днем местного самоуправления, отметив, что этот институт в стране имеет богатую историю, начало которой было положено 21 апреля 1785 года подписанием Екатериной II Жалованной грамоты городам."В современной России на органы местного самоуправления возложена важная, ответственная миссия. От их эффективной, слаженной работы во многом зависят совершенствование социальной инфраструктуры наших городов, благоустройство сельских территорий, решение самых востребованных, повседневных проблем людей", — заявил президент.Он добавил, что очень рассчитывает на работников всех звеньев муниципальной власти, на их профессионализм, чуткость, неравнодушие и стремление изменить жизнь земляков к лучшему."И конечно, важно активнее поддерживать значимые общественные инициативы, создавать условия для участия людей в определении приоритетов развития родных городов и поселков, в реализации проектов и программ", — подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240420/mediki-1941215883.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил работников местного самоуправления с праздником
Путин поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником и заявил, что от их эффективной работы во многом зависит решение повседневных проблем людей.
Обращение президента, адресованное главам и депутатам муниципальных образований, работникам органов местного самоуправления и представителям муниципального сообщества, опубликовано на сайте Кремля.
Путин поздравил их с Днем местного самоуправления, отметив, что этот институт в стране имеет богатую историю, начало которой было положено 21 апреля 1785 года подписанием Екатериной II Жалованной грамоты городам.
"В современной России на органы местного самоуправления возложена важная, ответственная миссия. От их эффективной, слаженной работы во многом зависят совершенствование социальной инфраструктуры наших городов, благоустройство сельских территорий, решение самых востребованных, повседневных проблем людей", — заявил президент.
Он добавил, что очень рассчитывает на работников всех звеньев муниципальной власти, на их профессионализм, чуткость, неравнодушие и стремление изменить жизнь земляков к лучшему.
"И конечно, важно активнее поддерживать значимые общественные инициативы, создавать условия для участия людей в определении приоритетов развития родных городов и поселков, в реализации проектов и программ", — подчеркнул Путин.