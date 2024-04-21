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При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 21.04.2024
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина
Мужчина получил осколочные ранения при атаке пяти украинских дронов на село Красный Октябрь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:45
2024-04-21T15:45
2024-04-21T16:38
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
красный октябрь
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения при атаке пяти украинских дронов на село Красный Октябрь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Красный Октябрь противник атаковал с помощью пяти дронов-камикадзе. Есть пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями брюшной полости, ягодичной области и кисти доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи оказывают ему необходимую помощь", — написал он.По словам главы региона, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, его перевели из реанимации в хирургическое отделение. Кроме того, после обстрела ВСУ оказались повреждены три частных жилых домовладения, один социальный объект и два автомобиля, добавил Гладков.Накануне при ударе украинских войск по селу Новая Таволжанка погибла беременная женщина. Как сообщал губернатор, еще три человека пострадали: мирная жительница получила контузию и осколочное ранение бедер, двум мужчинам оказали помощь на месте. Повреждения получили 12 домов и две машины.Армия противника регулярно атакует Белгородскую область, в том числе с помощью БПЛА. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Красный Октябрь, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгород, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина
Гладков: мужчина пострадал при атаке 5 дронов ВСУ на село Красный Октябрь