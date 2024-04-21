https://ria.ru/20240421/postradavshiy-1941354156.html

При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина

При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 21.04.2024

При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина

Мужчина получил осколочные ранения при атаке пяти украинских дронов на село Красный Октябрь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T15:45

2024-04-21T15:45

2024-04-21T16:38

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

красный октябрь

белгородский район

вячеслав гладков

белгород

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения при атаке пяти украинских дронов на село Красный Октябрь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Красный Октябрь противник атаковал с помощью пяти дронов-камикадзе. Есть пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями брюшной полости, ягодичной области и кисти доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи оказывают ему необходимую помощь", — написал он.По словам главы региона, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, его перевели из реанимации в хирургическое отделение. Кроме того, после обстрела ВСУ оказались повреждены три частных жилых домовладения, один социальный объект и два автомобиля, добавил Гладков.Накануне при ударе украинских войск по селу Новая Таволжанка погибла беременная женщина. Как сообщал губернатор, еще три человека пострадали: мирная жительница получила контузию и осколочное ранение бедер, двум мужчинам оказали помощь на месте. Повреждения получили 12 домов и две машины.Армия противника регулярно атакует Белгородскую область, в том числе с помощью БПЛА. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородский район

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происшествия, белгородская область, красный октябрь, белгородский район, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины