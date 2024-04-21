Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 21.04.2024 (обновлено: 16:38 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/postradavshiy-1941354156.html
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 21.04.2024
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина
Мужчина получил осколочные ранения при атаке пяти украинских дронов на село Красный Октябрь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:45
2024-04-21T16:38
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
красный октябрь
белгородский район
вячеслав гладков
белгород
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения при атаке пяти украинских дронов на село Красный Октябрь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Красный Октябрь противник атаковал с помощью пяти дронов-камикадзе. Есть пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями брюшной полости, ягодичной области и кисти доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи оказывают ему необходимую помощь", — написал он.По словам главы региона, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, его перевели из реанимации в хирургическое отделение. Кроме того, после обстрела ВСУ оказались повреждены три частных жилых домовладения, один социальный объект и два автомобиля, добавил Гладков.Накануне при ударе украинских войск по селу Новая Таволжанка погибла беременная женщина. Как сообщал губернатор, еще три человека пострадали: мирная жительница получила контузию и осколочное ранение бедер, двум мужчинам оказали помощь на месте. Повреждения получили 12 домов и две машины.Армия противника регулярно атакует Белгородскую область, в том числе с помощью БПЛА. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
красный октябрь
белгородский район
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, красный октябрь, белгородский район, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Красный Октябрь, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгород, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина

Гладков: мужчина пострадал при атаке 5 дронов ВСУ на село Красный Октябрь

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения при атаке пяти украинских дронов на село Красный Октябрь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Красный Октябрь противник атаковал с помощью пяти дронов-камикадзе. Есть пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями брюшной полости, ягодичной области и кисти доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи оказывают ему необходимую помощь", — написал он.
Танк Т-72 ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
"Стало не до смеха". Кто удивил ВСУ на передовой
Вчера, 08:00
По словам главы региона, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, его перевели из реанимации в хирургическое отделение.
Кроме того, после обстрела ВСУ оказались повреждены три частных жилых домовладения, один социальный объект и два автомобиля, добавил Гладков.
Накануне при ударе украинских войск по селу Новая Таволжанка погибла беременная женщина. Как сообщал губернатор, еще три человека пострадали: мирная жительница получила контузию и осколочное ранение бедер, двум мужчинам оказали помощь на месте. Повреждения получили 12 домов и две машины.
Армия противника регулярно атакует Белгородскую область, в том числе с помощью БПЛА. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьКрасный ОктябрьБелгородский районВячеслав ГладковБелгородВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала