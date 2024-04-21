https://ria.ru/20240421/pomosch-1941326995.html

МИД России отреагировал на выделение США помощи Украине

МИД России отреагировал на выделение США помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024

МИД России отреагировал на выделение США помощи Украине

Власти США, выделяя многомиллиардную помощь, принуждают Киев воевать до последнего украинца, рассчитывая, что режим Зеленского продержится до ноябрьских выборов РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T12:04

2024-04-21T12:04

2024-04-21T14:05

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Власти США, выделяя многомиллиардную помощь, принуждают Киев воевать до последнего украинца, рассчитывая, что режим Зеленского продержится до ноябрьских выборов и позволит спасти имидж Джо Байдена, говорится в заявлении российского МИД."Характерно, что Белый дом <…> делает ставку уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж Джо Байдена. Собственно, ради этого продлевается агония Зеленского и его окружения, тогда как простых украинцев насильно гонят на убой, как "пушечное мясо", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.По ее словам, американские правящие элиты независимо от партийной принадлежности готовы накачивать киевский режим вооружениями, чтобы тот воевал до последнего украинца, продолжая террористические атаки на гражданские объекты в России, диверсионные вылазки и убийства журналистов. Для этого США прибегают к банальному воровству замороженных российских активов, отметила дипломат.Действия Вашингтона как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор, а все более глубокое его погружение в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско, как во Вьетнаме и Афганистане, подчеркнула официальный представитель МИД."В любом случае лихорадочные попытки, направленные на спасение неонацистского режима Зеленского, обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты", — заключила она.Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона, еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку оружия на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". Кроме того, конгрессмены одобрили законопроект о конфискации суверенных российских активов в пользу Украины.Как отметили в Кремле, де-факто речь идет о провоцировании киевского режима на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США. Но новый пакет помощи не способен повлиять на ситуацию на фронте, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

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