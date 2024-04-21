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МИД России отреагировал на выделение США помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 21.04.2024 (обновлено: 14:05 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/pomosch-1941326995.html
МИД России отреагировал на выделение США помощи Украине
МИД России отреагировал на выделение США помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
МИД России отреагировал на выделение США помощи Украине
Власти США, выделяя многомиллиардную помощь, принуждают Киев воевать до последнего украинца, рассчитывая, что режим Зеленского продержится до ноябрьских выборов РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T12:04
2024-04-21T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Власти США, выделяя многомиллиардную помощь, принуждают Киев воевать до последнего украинца, рассчитывая, что режим Зеленского продержится до ноябрьских выборов и позволит спасти имидж Джо Байдена, говорится в заявлении российского МИД."Характерно, что Белый дом &lt;…&gt; делает ставку уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж Джо Байдена. Собственно, ради этого продлевается агония Зеленского и его окружения, тогда как простых украинцев насильно гонят на убой, как "пушечное мясо", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.По ее словам, американские правящие элиты независимо от партийной принадлежности готовы накачивать киевский режим вооружениями, чтобы тот воевал до последнего украинца, продолжая террористические атаки на гражданские объекты в России, диверсионные вылазки и убийства журналистов. Для этого США прибегают к банальному воровству замороженных российских активов, отметила дипломат.Действия Вашингтона как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор, а все более глубокое его погружение в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско, как во Вьетнаме и Афганистане, подчеркнула официальный представитель МИД."В любом случае лихорадочные попытки, направленные на спасение неонацистского режима Зеленского, обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты", — заключила она.Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона, еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку оружия на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". Кроме того, конгрессмены одобрили законопроект о конфискации суверенных российских активов в пользу Украины.Как отметили в Кремле, де-факто речь идет о провоцировании киевского режима на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США. Но новый пакет помощи не способен повлиять на ситуацию на фронте, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина
МИД России отреагировал на выделение США помощи Украине

МИД России: действия США на Украине получат безусловный и решительный отпор

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Власти США, выделяя многомиллиардную помощь, принуждают Киев воевать до последнего украинца, рассчитывая, что режим Зеленского продержится до ноябрьских выборов и позволит спасти имидж Джо Байдена, говорится в заявлении российского МИД.
"Характерно, что Белый дом <…> делает ставку уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж Джо Байдена. Собственно, ради этого продлевается агония Зеленского и его окружения, тогда как простых украинцев насильно гонят на убой, как "пушечное мясо", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
По ее словам, американские правящие элиты независимо от партийной принадлежности готовы накачивать киевский режим вооружениями, чтобы тот воевал до последнего украинца, продолжая террористические атаки на гражданские объекты в России, диверсионные вылазки и убийства журналистов. Для этого США прибегают к банальному воровству замороженных российских активов, отметила дипломат.
Действия Вашингтона как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор, а все более глубокое его погружение в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско, как во Вьетнаме и Афганистане, подчеркнула официальный представитель МИД.
"В любом случае лихорадочные попытки, направленные на спасение неонацистского режима Зеленского, обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты", — заключила она.
Изображение сгенерировано ИИ
Истерика на фоне агонии не поможет Западу
20 апреля, 08:00
Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона, еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку оружия на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". Кроме того, конгрессмены одобрили законопроект о конфискации суверенных российских активов в пользу Украины.
Как отметили в Кремле, де-факто речь идет о провоцировании киевского режима на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США. Но новый пакет помощи не способен повлиять на ситуацию на фронте, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как США помогают Украине
Вчера, 12:44
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Как США помогают УкраинеПосмотреть
 
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