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Как США помогают Украине - РИА Новости, 21.04.2024
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12:44 21.04.2024 (обновлено: 12:46 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/pomosch-1940798462.html
Как США помогают Украине
Как США помогают Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Как США помогают Украине
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. По данным Кильского института мировой экономики... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T12:44
2024-04-21T12:46
инфографика
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Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. По данным Кильского института мировой экономики (Германия), ранее Соединенные Штаты направили Украине 75,4 миллиарда долларов. Более половины этой суммы (61 процент) составляла военная помощь. Подробнее о распределении выделенных средств — в инфографике Ria.ru.
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в мире, украина, сша, медицинская помощь, военная помощь, помощь, продовольствие, инфографика
Инфографика, В мире, Украина, США, Медицинская помощь, Военная помощь, Помощь, Продовольствие
Инфографика

Как США помогают Украине

Читать ria.ru в
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. По данным Кильского института мировой экономики (Германия), ранее Соединенные Штаты направили Украине 75,4 миллиарда долларов. Более половины этой суммы (61 процент) составляла военная помощь. Подробнее о распределении выделенных средств — в инфографике Ria.ru.
Как США помогают УкраинеКак США помогают Украине
 
ИнфографикаВ миреУкраинаСШАМедицинская помощьВоенная помощьПомощьПродовольствие
 
 
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