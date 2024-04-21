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Как США помогают Украине
Как США помогают Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Как США помогают Украине
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. По данным Кильского института мировой экономики... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T12:44
2024-04-21T12:44
2024-04-21T12:46
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Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. По данным Кильского института мировой экономики (Германия), ранее Соединенные Штаты направили Украине 75,4 миллиарда долларов. Более половины этой суммы (61 процент) составляла военная помощь. Подробнее о распределении выделенных средств — в инфографике Ria.ru.
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