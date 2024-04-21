Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине
Полянский: несмотря на помощь США, десятки тысяч украинцев отправят в мясорубку
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 21 апр - РИА Новости. Новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку, написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат отреагировал на пост Владимира Зеленского, радующегося решению палаты представителей США, которая на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Министр обороны США Ллойд Остин признавал, что 50 миллиардов из них пойдут на контракты американским военно-промышленным компаниям. Теперь законопроект направляется на рассмотрение сенату.
"Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать. Частная военная компания "Украина", она же "Антироссия", проработает еще немного, больше денег будет прикарманено, больше украдено оружия и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку", - отметил Полянский.
Однако, по его словам, бесславный конец киевского режима неизбежен, несмотря на этот новый пакет и все тщетные усилия его сторонников из США и НАТО сохранить его.
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