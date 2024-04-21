https://ria.ru/20240421/polyanskiy-1941294905.html

Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине

Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024

Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине

Новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку, написал в... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T03:41

2024-04-21T03:41

2024-04-21T03:52

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ООН, 21 апр - РИА Новости. Новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку, написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отреагировал на пост Владимира Зеленского, радующегося решению палаты представителей США, которая на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Министр обороны США Ллойд Остин признавал, что 50 миллиардов из них пойдут на контракты американским военно-промышленным компаниям. Теперь законопроект направляется на рассмотрение сенату. "Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать. Частная военная компания "Украина", она же "Антироссия", проработает еще немного, больше денег будет прикарманено, больше украдено оружия и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку", - отметил Полянский. Однако, по его словам, бесславный конец киевского режима неизбежен, несмотря на этот новый пакет и все тщетные усилия его сторонников из США и НАТО сохранить его.

https://ria.ru/20240421/saks-1941287704.html

https://ria.ru/20240403/sredstva-1937516450.html

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