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Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:41 21.04.2024 (обновлено: 03:52 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/polyanskiy-1941294905.html
Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине
Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине
Новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку, написал в... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T03:41
2024-04-21T03:52
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ООН, 21 апр - РИА Новости. Новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку, написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отреагировал на пост Владимира Зеленского, радующегося решению палаты представителей США, которая на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Министр обороны США Ллойд Остин признавал, что 50 миллиардов из них пойдут на контракты американским военно-промышленным компаниям. Теперь законопроект направляется на рассмотрение сенату. "Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать. Частная военная компания "Украина", она же "Антироссия", проработает еще немного, больше денег будет прикарманено, больше украдено оружия и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку", - отметил Полянский. Однако, по его словам, бесславный конец киевского режима неизбежен, несмотря на этот новый пакет и все тщетные усилия его сторонников из США и НАТО сохранить его.
https://ria.ru/20240421/saks-1941287704.html
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в мире, сша, украина, россия, дмитрий полянский, владимир зеленский, ллойд остин, оон, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, ООН, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине

Полянский: несмотря на помощь США, десятки тысяч украинцев отправят в мясорубку

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 21 апр - РИА Новости. Новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку, написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат отреагировал на пост Владимира Зеленского, радующегося решению палаты представителей США, которая на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Министр обороны США Ллойд Остин признавал, что 50 миллиардов из них пойдут на контракты американским военно-промышленным компаниям. Теперь законопроект направляется на рассмотрение сенату.
Американский миллиардер Дэвид Сакс - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Миллиардер из США высказался о решении конгресса выделить помощь Киеву
00:22
"Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать. Частная военная компания "Украина", она же "Антироссия", проработает еще немного, больше денег будет прикарманено, больше украдено оружия и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку", - отметил Полянский.
Однако, по его словам, бесславный конец киевского режима неизбежен, несмотря на этот новый пакет и все тщетные усилия его сторонников из США и НАТО сохранить его.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДмитрий ПолянскийВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинООННАТО
 
 
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