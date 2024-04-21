https://ria.ru/20240421/politiki-1941353957.html
На Западе нет политиков, с которыми хотелось бы вести диалог, заявил Асад
На Западе нет политиков, с которыми хотелось бы вести диалог, заявил Асад - РИА Новости, 21.04.2024
На Западе нет политиков, с которыми хотелось бы вести диалог, заявил Асад
Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью программе "Глобальное большинство" на Первом канале, что на Западе нет ни одного политика, с которым ему хотелось... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:44
2024-04-21T15:44
2024-04-21T15:48
в мире
сирия
башар асад
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ТУНИС, 21 апр - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью программе "Глобальное большинство" на Первом канале, что на Западе нет ни одного политика, с которым ему хотелось бы вести диалог. По словам сирийского лидера, "на Западе не осталось ни одного политика, которого можно было бы назвать государственным деятелем, со времен Рейгана и Тэтчер они перевелись". "Современные политики больше не мыслят стратегически, они решают текущие задачи, которые перед ними ставятся, они больше не отвечают за свои слова", - сказал Асад. Он отметил, что с 80-х годов прошлого века политический ландшафт в западном мире сильно изменился, свои условия стал диктовать капитализм, "страны превратились в корпорации, а главы стран – в глав корпораций". "Современные политики больше не мыслят стратегически, они решают текущие задачи, которые перед ними ставятся, они больше не отвечают за свои слова. Любые договоренности могут быть на следующий день отменены. В силу перечисленного могу твердо сказать, что на Западе в данный момент нет ни одного политика, с которым мне хотелось бы или было бы интересно вести диалог", - заявил сирийский президент.
https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сирия, башар асад
В мире, Сирия, Башар Асад
На Западе нет политиков, с которыми хотелось бы вести диалог, заявил Асад
Асад: западные политики не мыслят стратегически и не отвечают за свои слова
ТУНИС, 21 апр - РИА Новости.
Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью программе "Глобальное большинство
" на Первом канале, что на Западе нет ни одного политика, с которым ему хотелось бы вести диалог.
По словам сирийского лидера, "на Западе не осталось ни одного политика, которого можно было бы назвать государственным деятелем, со времен Рейгана и Тэтчер они перевелись".
"Современные политики больше не мыслят стратегически, они решают текущие задачи, которые перед ними ставятся, они больше не отвечают за свои слова", - сказал Асад.
Он отметил, что с 80-х годов прошлого века политический ландшафт в западном мире сильно изменился, свои условия стал диктовать капитализм, "страны превратились в корпорации, а главы стран – в глав корпораций".
"Современные политики больше не мыслят стратегически, они решают текущие задачи, которые перед ними ставятся, они больше не отвечают за свои слова. Любые договоренности могут быть на следующий день отменены. В силу перечисленного могу твердо сказать, что на Западе в данный момент нет ни одного политика, с которым мне хотелось бы или было бы интересно вести диалог", - заявил сирийский президент.