https://ria.ru/20240421/pogoda-1941362676.html
Стало известно, когда ясная погода вернется в Москву
Стало известно, когда ясная погода вернется в Москву - РИА Новости, 21.04.2024
Стало известно, когда ясная погода вернется в Москву
В выходные на следующей неделе дожди в московском регионе пойдут на убыль, ожидается до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:52
2024-04-21T16:52
2024-04-21T16:52
общество
евгений тишковец
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В выходные на следующей неделе дожди в московском регионе пойдут на убыль, ожидается до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В субботу... дожди пойдут постепенно на убыль. В воскресенье окончательно распогодится, а выглянувшее солнце разогреет воздух до комфортных климатических показателей мая - до плюс 15-20", — сказал синоптик. Он добавил, что конец апреля будет теплым, но дождливым.
https://ria.ru/20240421/pogoda-1941359039.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Стало известно, когда ясная погода вернется в Москву
Синоптик Тишковец: в выходные в московском регионе ожидается до плюс 20 градусов
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В выходные на следующей неделе дожди в московском регионе пойдут на убыль, ожидается до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В субботу... дожди пойдут постепенно на убыль. В воскресенье окончательно распогодится, а выглянувшее солнце разогреет воздух до комфортных климатических показателей мая - до плюс 15-20", — сказал синоптик.
Он добавил, что конец апреля будет теплым, но дождливым.