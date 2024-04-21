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Стало известно, когда ясная погода вернется в Москву - РИА Новости, 21.04.2024
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16:52 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/pogoda-1941362676.html
Стало известно, когда ясная погода вернется в Москву
Стало известно, когда ясная погода вернется в Москву - РИА Новости, 21.04.2024
Стало известно, когда ясная погода вернется в Москву
В выходные на следующей неделе дожди в московском регионе пойдут на убыль, ожидается до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:52
2024-04-21T16:52
общество
евгений тишковец
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В выходные на следующей неделе дожди в московском регионе пойдут на убыль, ожидается до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В субботу... дожди пойдут постепенно на убыль. В воскресенье окончательно распогодится, а выглянувшее солнце разогреет воздух до комфортных климатических показателей мая - до плюс 15-20", — сказал синоптик. Он добавил, что конец апреля будет теплым, но дождливым.
https://ria.ru/20240421/pogoda-1941359039.html
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общество, евгений тишковец, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Стало известно, когда ясная погода вернется в Москву

Синоптик Тишковец: в выходные в московском регионе ожидается до плюс 20 градусов

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В выходные на следующей неделе дожди в московском регионе пойдут на убыль, ожидается до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В субботу... дожди пойдут постепенно на убыль. В воскресенье окончательно распогодится, а выглянувшее солнце разогреет воздух до комфортных климатических показателей мая - до плюс 15-20", — сказал синоптик.
Он добавил, что конец апреля будет теплым, но дождливым.
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Москвичей снова ждет ухудшение погоды
Вчера, 16:13
 
ОбществоЕвгений ТишковецМоскваПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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