https://ria.ru/20240421/pogoda-1941362676.html

Стало известно, когда ясная погода вернется в Москву

Стало известно, когда ясная погода вернется в Москву - РИА Новости, 21.04.2024

Стало известно, когда ясная погода вернется в Москву

В выходные на следующей неделе дожди в московском регионе пойдут на убыль, ожидается до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T16:52

2024-04-21T16:52

2024-04-21T16:52

общество

евгений тишковец

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В выходные на следующей неделе дожди в московском регионе пойдут на убыль, ожидается до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В субботу... дожди пойдут постепенно на убыль. В воскресенье окончательно распогодится, а выглянувшее солнце разогреет воздух до комфортных климатических показателей мая - до плюс 15-20", — сказал синоптик. Он добавил, что конец апреля будет теплым, но дождливым.

https://ria.ru/20240421/pogoda-1941359039.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, евгений тишковец, москва, погода, центр "фобос"