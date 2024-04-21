https://ria.ru/20240421/pogoda-1941361794.html
Среда станет единственным погожим будним днем в Москве на следующей неделе
Среда станет единственным погожим будним днем в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 21.04.2024
Среда станет единственным погожим будним днем в Москве на следующей неделе
Единственным погожим будним днем на следующей неделе станет среда, днём ожидается до плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:29
2024-04-21T16:29
2024-04-21T16:29
общество
евгений тишковец
погода
москва
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Единственным погожим будним днем на следующей неделе станет среда, днём ожидается до плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Среда станет единственным погожим будним днем. Северный антициклон расчистит небосвод, и устроит существенные суточные колебания температуры, соответствующие норме климата. Под утро 0 - плюс 5, днем плюс 13-18", — рассказал синоптик.
https://ria.ru/20240421/pogoda-1941359039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, погода, москва
Общество, Евгений Тишковец, Погода, Москва
Среда станет единственным погожим будним днем в Москве на следующей неделе
Тишковец: среда станет единственным погожим днем в Москве на следующей неделе
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Единственным погожим будним днем на следующей неделе станет среда, днём ожидается до плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Среда станет единственным погожим будним днем. Северный антициклон расчистит небосвод, и устроит существенные суточные колебания температуры, соответствующие норме климата. Под утро 0 - плюс 5, днем плюс 13-18", — рассказал синоптик.