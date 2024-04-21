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Среда станет единственным погожим будним днем в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 21.04.2024
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16:29 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/pogoda-1941361794.html
Среда станет единственным погожим будним днем в Москве на следующей неделе
Среда станет единственным погожим будним днем в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 21.04.2024
Среда станет единственным погожим будним днем в Москве на следующей неделе
Единственным погожим будним днем на следующей неделе станет среда, днём ожидается до плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:29
2024-04-21T16:29
общество
евгений тишковец
погода
москва
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Единственным погожим будним днем на следующей неделе станет среда, днём ожидается до плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Среда станет единственным погожим будним днем. Северный антициклон расчистит небосвод, и устроит существенные суточные колебания температуры, соответствующие норме климата. Под утро 0 - плюс 5, днем плюс 13-18", — рассказал синоптик.
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общество, евгений тишковец, погода, москва
Общество, Евгений Тишковец, Погода, Москва
Среда станет единственным погожим будним днем в Москве на следующей неделе

Тишковец: среда станет единственным погожим днем в Москве на следующей неделе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСофийская набережная в Москве
Софийская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Софийская набережная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Единственным погожим будним днем на следующей неделе станет среда, днём ожидается до плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Среда станет единственным погожим будним днем. Северный антициклон расчистит небосвод, и устроит существенные суточные колебания температуры, соответствующие норме климата. Под утро 0 - плюс 5, днем плюс 13-18", — рассказал синоптик.
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Москвичей снова ждет ухудшение погоды
Вчера, 16:13
 
ОбществоЕвгений ТишковецПогодаМосква
 
 
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