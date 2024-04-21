https://ria.ru/20240421/podtoplenie-1941299732.html

В Томской области из-за ледохода на Оби затопило три дома и 21 участок

В Томской области из-за ледохода на Оби затопило три дома и 21 участок - РИА Новости, 21.04.2024

В Томской области из-за ледохода на Оби затопило три дома и 21 участок

Затопило три жилых дома и 21 приусадебный участок, потребовалась эвакуация шести человек, из них четверо детей, на реке Обь в Молчановском районе Томской... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T06:01

2024-04-21T06:01

2024-04-21T06:01

происшествия

обь

молчановский район

томская область

владимир мазур

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Затопило три жилых дома и 21 приусадебный участок, потребовалась эвакуация шести человек, из них четверо детей, на реке Обь в Молчановском районе Томской области, сообщил губернатор региона Владимир Мазур. "В нашей области продолжается ледоход. На Оби сейчас он проходит в Молчановском районе. Вечером за райцентром образовался затор. По состоянию на сегодняшнее утро подтопило 3 жилых дома и 21 приусадебный участок в Молчаново. Ночью потребовалась эвакуация 6 человек, из которых 4 ребёнка. Районная администрация и спасательные службы сработали слаженно, разместили людей в больнице, сейчас переводят в пункт временного размещения", - написал он в своем Telegram-канале. Мазур добавил, что ледоход идет и на Чулыме, ситуация на реке стабильная, затоплений нет.

https://ria.ru/20240414/tomsk-1939908173.html

обь

молчановский район

томская область

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происшествия, обь, молчановский район, томская область, владимир мазур, наводнения в россии — 2024