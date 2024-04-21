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В Томской области из-за ледохода на Оби затопило три дома и 21 участок
В Томской области из-за ледохода на Оби затопило три дома и 21 участок - РИА Новости, 21.04.2024
В Томской области из-за ледохода на Оби затопило три дома и 21 участок
Затопило три жилых дома и 21 приусадебный участок, потребовалась эвакуация шести человек, из них четверо детей, на реке Обь в Молчановском районе Томской... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T06:01
2024-04-21T06:01
2024-04-21T06:01
происшествия
обь
молчановский район
томская область
владимир мазур
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Затопило три жилых дома и 21 приусадебный участок, потребовалась эвакуация шести человек, из них четверо детей, на реке Обь в Молчановском районе Томской области, сообщил губернатор региона Владимир Мазур. "В нашей области продолжается ледоход. На Оби сейчас он проходит в Молчановском районе. Вечером за райцентром образовался затор. По состоянию на сегодняшнее утро подтопило 3 жилых дома и 21 приусадебный участок в Молчаново. Ночью потребовалась эвакуация 6 человек, из которых 4 ребёнка. Районная администрация и спасательные службы сработали слаженно, разместили людей в больнице, сейчас переводят в пункт временного размещения", - написал он в своем Telegram-канале. Мазур добавил, что ледоход идет и на Чулыме, ситуация на реке стабильная, затоплений нет.
https://ria.ru/20240414/tomsk-1939908173.html
обь
молчановский район
томская область
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происшествия, обь, молчановский район, томская область, владимир мазур, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Обь, Молчановский район, Томская область, Владимир Мазур, Наводнения в России — 2024
В Томской области из-за ледохода на Оби затопило три дома и 21 участок
Мазур: в Томской области из-за ледохода на Оби затопило три дома и 21 участок