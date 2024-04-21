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В Херсонской области рассказали о мародерстве ВСУ на правом берегу Днепра
В Херсонской области рассказали о мародерстве ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 21.04.2024
В Херсонской области рассказали о мародерстве ВСУ на правом берегу Днепра
Украинские военные активно занимаются мародерством на подконтрольном им правом берегу Днепра, грабя дома и расхищая гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T08:17
2024-04-21T08:17
2024-04-21T09:01
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апр — РИА Новости. Украинские военные активно занимаются мародерством на подконтрольном им правом берегу Днепра, грабя дома и расхищая гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "В самом Херсоне открыто мародерить боятся, но в селах грабят все оставленные дома и даже те, где есть хозяева, грузят награбленное, включая мебель, на машины и, по словам самих же вээсушников, увозят в направлении Одессы", — рассказал "Град". Гуманитарная помощь, которую также расхищают украинские военные, потом оказывается списанной, отметил он. "Разворовывается гуманитарка. Иногда, чтобы скрыть хищения, по складам с гуманитарной помощью ВСУ наносят удары и обвиняют в этом россиян. То есть гуманитарку сначала украли, а потом по месту, где она хранилась, происходит прилет – и ее списывают", — добавил "Град".
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В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
В Херсонской области рассказали о мародерстве ВСУ на правом берегу Днепра
Подполье: ВСУ активно занимаются мародерством на правом берегу Днепра