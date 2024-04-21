https://ria.ru/20240421/podmoskovya-1941366595.html
Минздрав Подмосковья рассказал о состоянии девочки, на которую упало дерево
Минздрав Подмосковья рассказал о состоянии девочки, на которую упало дерево - РИА Новости, 21.04.2024
Минздрав Подмосковья рассказал о состоянии девочки, на которую упало дерево
Врачи оценивают состояние девочки, на которую упало дерево в парке Красногорска Московской области, как тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T17:16
2024-04-21T17:16
2024-04-21T17:16
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Врачи оценивают состояние девочки, на которую упало дерево в парке Красногорска Московской области, как тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Подмосковья. Ранее в Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщалось, что дерево упало на девочку 2021 года рождения на детской площадке в подмосковном Красногорске, она была госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой, началась проверка. "В результате происшествия пострадал ребенок. Пациентка доставлена в медучреждение, подведомственное минздраву МО. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты оказывают девочке всю необходимую медицинскую помощь.
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красногорск
московская область (подмосковье)
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье)
Минздрав Подмосковья рассказал о состоянии девочки, на которую упало дерево
Минздрав Подмосковья: состояние девочки, на которую упало дерево, тяжелое
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Врачи оценивают состояние девочки, на которую упало дерево в парке Красногорска Московской области, как тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Подмосковья.
Ранее в Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщалось, что дерево упало на девочку 2021 года рождения на детской площадке в подмосковном Красногорске, она была госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой, началась проверка.
"В результате происшествия пострадал ребенок. Пациентка доставлена в медучреждение, подведомственное минздраву МО. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты оказывают девочке всю необходимую медицинскую помощь.