https://ria.ru/20240421/podmoskovya-1941366595.html

Минздрав Подмосковья рассказал о состоянии девочки, на которую упало дерево

Минздрав Подмосковья рассказал о состоянии девочки, на которую упало дерево - РИА Новости, 21.04.2024

Минздрав Подмосковья рассказал о состоянии девочки, на которую упало дерево

Врачи оценивают состояние девочки, на которую упало дерево в парке Красногорска Московской области, как тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T17:16

2024-04-21T17:16

2024-04-21T17:16

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Врачи оценивают состояние девочки, на которую упало дерево в парке Красногорска Московской области, как тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Подмосковья. Ранее в Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщалось, что дерево упало на девочку 2021 года рождения на детской площадке в подмосковном Красногорске, она была госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой, началась проверка. "В результате происшествия пострадал ребенок. Пациентка доставлена в медучреждение, подведомственное минздраву МО. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты оказывают девочке всю необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20240419/veter-1941092387.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье)