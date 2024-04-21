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Пентагон сделал важное заявление после решения конгрессменов о помощи ВСУ - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 21.04.2024 (обновлено: 16:34 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/pentagon-1941332632.html
Пентагон сделал важное заявление после решения конгрессменов о помощи ВСУ
Пентагон сделал важное заявление после решения конгрессменов о помощи ВСУ - РИА Новости, 21.04.2024
Пентагон сделал важное заявление после решения конгрессменов о помощи ВСУ
США после подписания законопроекта о военной помощи смогут передать ВСУ боеприпасы со складов Пентагона в Германии в короткий срок, приводит New York Times... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:02
2024-04-21T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
германия
джо байден
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США после подписания законопроекта о военной помощи смогут передать ВСУ боеприпасы со складов Пентагона в Германии в короткий срок, приводит New York Times слова представителя Пентагона генерала Патрика Райдера."У нас очень надежная логистика. &lt;…&gt; Можем осуществить переброску в течение нескольких дней", — сказал Райдер.Генерал добавил, что транспортировка будет осуществляться по железной дороге.В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того, чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.Из выделяемых Киеву 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.
https://ria.ru/20240421/vsu-1941320807.html
https://ria.ru/20240421/ssha-1941309513.html
https://ria.ru/20240420/zakharova-1941278684.html
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в мире, сша, украина, германия, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Германия, Джо Байден, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Пентагон сделал важное заявление после решения конгрессменов о помощи ВСУ

Пентагон: США смогут поставить ВСУ боеприпасы из Германии за пару дней

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США после подписания законопроекта о военной помощи смогут передать ВСУ боеприпасы со складов Пентагона в Германии в короткий срок, приводит New York Times слова представителя Пентагона генерала Патрика Райдера.
"У нас очень надежная логистика. <…> Можем осуществить переброску в течение нескольких дней", — сказал Райдер.
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Генерал добавил, что транспортировка будет осуществляться по железной дороге.
В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того, чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Из выделяемых Киеву 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.
В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаГерманияДжо БайденМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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