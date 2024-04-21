https://ria.ru/20240421/pavodki-1941356024.html
В Тюменской области построили насыпь для защиты от наводнения
В Тюменской области построили насыпь для защиты от наводнения - РИА Новости, 21.04.2024
В Тюменской области построили насыпь для защиты от наводнения
Для защиты населенных пунктов Ишимского района Тюменской области построено 12 километров насыпей, плюсом к существующим семи километрам дамб, сообщил глава... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:58
2024-04-21T15:58
2024-04-21T15:58
ишим (река)
ишимский район
тюменская область
александр моор
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Для защиты населенных пунктов Ишимского района Тюменской области построено 12 километров насыпей, плюсом к существующим семи километрам дамб, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Чтобы защитить населенные пункты Ишимского района, мы построили 12 километров насыпей. Это плюсом к существующим семи километрам дамб. Теперь задача – контролировать эти сооружения", – написал губернатор. Ранее он заявил, что ситуация с паводком в регионе остается напряженной, по последним данным, река Ишим в городе Ишим превысила отметку в 10,5 метров, уже побит рекорд 2017 года. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.
https://ria.ru/20240420/pavodok-1941190105.html
ишим (река)
ишимский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ишим (река), ишимский район, тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Ишимский район, Тюменская область, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Тюменской области построили насыпь для защиты от наводнения
Моор: для защиты населенных пунктов Ишимского района построили 12 км насыпей