https://ria.ru/20240421/pavodki-1941356024.html

В Тюменской области построили насыпь для защиты от наводнения

В Тюменской области построили насыпь для защиты от наводнения - РИА Новости, 21.04.2024

В Тюменской области построили насыпь для защиты от наводнения

Для защиты населенных пунктов Ишимского района Тюменской области построено 12 километров насыпей, плюсом к существующим семи километрам дамб, сообщил глава... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T15:58

2024-04-21T15:58

2024-04-21T15:58

ишим (река)

ишимский район

тюменская область

александр моор

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Для защиты населенных пунктов Ишимского района Тюменской области построено 12 километров насыпей, плюсом к существующим семи километрам дамб, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Чтобы защитить населенные пункты Ишимского района, мы построили 12 километров насыпей. Это плюсом к существующим семи километрам дамб. Теперь задача – контролировать эти сооружения", – написал губернатор. Ранее он заявил, что ситуация с паводком в регионе остается напряженной, по последним данным, река Ишим в городе Ишим превысила отметку в 10,5 метров, уже побит рекорд 2017 года. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.

https://ria.ru/20240420/pavodok-1941190105.html

ишим (река)

ишимский район

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ишим (река), ишимский район, тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия