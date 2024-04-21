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В Оренбургской области более 1,1 тысячи домов освободились от воды - РИА Новости, 21.04.2024
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08:28 21.04.2024 (обновлено: 09:25 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/pavodki-1941306588.html
В Оренбургской области более 1,1 тысячи домов освободились от воды
В Оренбургской области более 1,1 тысячи домов освободились от воды - РИА Новости, 21.04.2024
В Оренбургской области более 1,1 тысячи домов освободились от воды
Более 2,3 тысячи жилых домов и приусадебных участков за сутки освободились от воды в Оренбургской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T08:28
2024-04-21T09:25
происшествия
оренбургская область
россия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 2,3 тысячи жилых домов и приусадебных участков за сутки освободились от воды в Оренбургской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Оренбургская область: за сутки от воды освободились более 1100 жилых домов и 1200 приусадебных участков. Работают оценочные комиссии и проводится дезинфекция. Остаются подтопленными 12 845 жилых домов и 20 376 приусадебных участков. Всего эвакуированы 17 443 человека", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в Тюменской области в 17 населенных пунктах и четырех СНТ затоплены 98 домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участка. Эвакуировали более трех тысяч человек.
оренбургская область
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происшествия, оренбургская область, россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области более 1,1 тысячи домов освободились от воды

В Оренбургской области за сутки от воды освободили более 1,1 тысячи жилых домов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 2,3 тысячи жилых домов и приусадебных участков за сутки освободились от воды в Оренбургской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"Оренбургская область: за сутки от воды освободились более 1100 жилых домов и 1200 приусадебных участков. Работают оценочные комиссии и проводится дезинфекция. Остаются подтопленными 12 845 жилых домов и 20 376 приусадебных участков. Всего эвакуированы 17 443 человека", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в Тюменской области в 17 населенных пунктах и четырех СНТ затоплены 98 домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участка. Эвакуировали более трех тысяч человек.
 
ПроисшествияОренбургская областьРоссияТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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