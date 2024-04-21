https://ria.ru/20240421/patrirakh-1941382583.html

Патриарх Кирилл заявил, что его не напугать запретом на въезд в Европу

Патриарх Кирилл заявил, что его не напугать запретом на въезд в Европу - РИА Новости, 21.04.2024

Патриарх Кирилл заявил, что его не напугать запретом на въезд в Европу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать запретом на въезд в страны ЕС, связав эти санкции с тем, что РПЦ, в отличие от Запада, идет... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T19:50

2024-04-21T19:50

2024-04-21T21:16

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать запретом на въезд в страны ЕС, связав эти санкции с тем, что РПЦ, в отличие от Запада, идет по цивилизационному пути развития, его заявление опубликовано на официальном сайте Русской Православной Церкви."Так, может быть, именно потому, что мы представляем сильную альтернативу, и запрещают теперь патриарху ездить за границу? Как будто могут этим напугать!" — сказал он.По словам предстоятеля, посетив более 120 стран во всех континентах в различные исторические эпохи, он имеет достаточный опыт для того, чтобы прожить с ним до конца жизни.Министр иностранных дел ПольшиРадослав Сикорский 18 марта предложил наложить санкции Евросоюза на патриарха Кирилла после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Сикорский заявил, что глава РПЦ "оправдывает российскую агрессию", как обоснованную, так как она "защищает население оккупированных территорий от гей-парадов".

https://realty.ria.ru/20240415/resin-1940100878.html

https://ria.ru/20240421/post-1850387242.html

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