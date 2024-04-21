https://ria.ru/20240421/panda-1941349166.html

В Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши

В Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши - РИА Новости, 21.04.2024

В Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши

Панда Катюша весит уже 22 килограмма, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T15:15

2024-04-21T15:15

2024-04-21T16:31

хорошие новости

общество

москва

светлана акулова

панда катюша

сергей собянин

московский зоопарк

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Панда Катюша весит уже 22 килограмма, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. По ее словам, панду очень сложно замерить, потому что она постоянно вертится и прыгает. "Сегодняшний день можно считать удачным: масса — 22 килограмма, длина головы — 26 сантиметров, туловища вместе с хвостом — 83", — написала Акулова.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.В начале марта Катюша вышла в большой вольер. Ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая", где она понемногу знакомится с новым пространством.

https://ria.ru/20240314/panda-1932967463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, светлана акулова, панда катюша, сергей собянин, московский зоопарк