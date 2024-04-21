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В Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши - РИА Новости, 21.04.2024
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15:15 21.04.2024 (обновлено: 16:31 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/panda-1941349166.html
В Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши
В Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши - РИА Новости, 21.04.2024
В Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши
Панда Катюша весит уже 22 килограмма, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:15
2024-04-21T16:31
хорошие новости
общество
москва
светлана акулова
панда катюша
сергей собянин
московский зоопарк
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Панда Катюша весит уже 22 килограмма, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. По ее словам, панду очень сложно замерить, потому что она постоянно вертится и прыгает. &quot;Сегодняшний день можно считать удачным: масса — 22 килограмма, длина головы — 26 сантиметров, туловища вместе с хвостом — 83&quot;, — написала Акулова.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.В начале марта Катюша вышла в большой вольер. Ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая", где она понемногу знакомится с новым пространством.
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общество, москва, светлана акулова, панда катюша, сергей собянин, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Светлана Акулова, Панда Катюша, Сергей Собянин, Московский зоопарк
В Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши

Директор Московского зоопарка Акулова: панда Катюша весит уже 22 килограмма

© Фото : Светлана Акулова / TelegramПанда Катюша из Московского зоопарка
Панда Катюша из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото : Светлана Акулова / Telegram
Панда Катюша из Московского зоопарка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Панда Катюша весит уже 22 килограмма, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале.
По ее словам, панду очень сложно замерить, потому что она постоянно вертится и прыгает.
«

"Сегодняшний день можно считать удачным: масса — 22 килограмма, длина головы — 26 сантиметров, туловища вместе с хвостом — 83", — написала Акулова.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
В начале марта Катюша вышла в большой вольер. Ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая", где она понемногу знакомится с новым пространством.
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Хорошие новостиОбществоМоскваСветлана АкуловаПанда КатюшаСергей СобянинМосковский зоопарк
 
 
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