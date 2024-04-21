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В Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши
В Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши - РИА Новости, 21.04.2024
В Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши
Панда Катюша весит уже 22 килограмма, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:15
2024-04-21T15:15
2024-04-21T16:31
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светлана акулова
панда катюша
сергей собянин
московский зоопарк
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Панда Катюша весит уже 22 килограмма, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. По ее словам, панду очень сложно замерить, потому что она постоянно вертится и прыгает. "Сегодняшний день можно считать удачным: масса — 22 килограмма, длина головы — 26 сантиметров, туловища вместе с хвостом — 83", — написала Акулова.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.В начале марта Катюша вышла в большой вольер. Ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая", где она понемногу знакомится с новым пространством.
https://ria.ru/20240314/panda-1932967463.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши
Директор Московского зоопарка Акулова: панда Катюша весит уже 22 килограмма