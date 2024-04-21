https://ria.ru/20240421/obstrel-1941324965.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в воскресенье выпустили два снаряда натовского калибра по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T11:34
2024-04-21T11:34
2024-04-21T11:34
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили два снаряда натовского калибра по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили два натовских снаряда по Донецку