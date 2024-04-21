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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 21.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска утром в воскресенье выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T08:32
2024-04-21T08:32
2024-04-21T08:32
донецк
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Донецк, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть натовских снарядов по Донецку