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Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке снизился на 30 сантиметров - РИА Новости, 21.04.2024
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16:37 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/novokuznetsk-1941362817.html
Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке снизился на 30 сантиметров
Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке снизился на 30 сантиметров - РИА Новости, 21.04.2024
Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке снизился на 30 сантиметров
Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке снизился на 30 сантиметров, сообщил глава города Сергей Кузнецов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:37
2024-04-21T16:37
новокузнецк
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аба
наводнения в россии — 2024
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КЕМЕРОВО, 21 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке снизился на 30 сантиметров, сообщил глава города Сергей Кузнецов в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что утром в воскресенье река Томь в Новокузнецке достигла опасной отметки, поднявшись до 630 сантиметров. "По состоянию на 20.00 (16.00 мск) 21 апреля река Томь - 600 см (30 см до опасного), река Томь (Абашево) - 561 (69 см до опасного), река Кондома (Калтан) - 420 см (210 см до опасного), река Аба - 20 см (160 см до опасного). Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены", – написал Кузнецов. Он уточнил, что городской штаб проводит мониторинг ситуации.
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новокузнецк, калтан, аба, наводнения в россии — 2024, происшествия
Новокузнецк, Калтан, Аба, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке снизился на 30 сантиметров

Глава Новокузнецка Кузнецов: уровень воды в реке Томь снизился на 30 сантиметров

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на реку Томь
Вид на реку Томь - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Вид на реку Томь. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке снизился на 30 сантиметров, сообщил глава города Сергей Кузнецов в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что утром в воскресенье река Томь в Новокузнецке достигла опасной отметки, поднявшись до 630 сантиметров.
"По состоянию на 20.00 (16.00 мск) 21 апреля река Томь - 600 см (30 см до опасного), река Томь (Абашево) - 561 (69 см до опасного), река Кондома (Калтан) - 420 см (210 см до опасного), река Аба - 20 см (160 см до опасного). Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены", – написал Кузнецов.
Он уточнил, что городской штаб проводит мониторинг ситуации.
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НовокузнецкКалтанАбаНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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