https://ria.ru/20240421/niger-1941378215.html

В Нигере прошла акция с требованием к американским военным покинуть страну

В Нигере прошла акция с требованием к американским военным покинуть страну - РИА Новости, 21.04.2024

В Нигере прошла акция с требованием к американским военным покинуть страну

В Агадесе несколько сотен человек вышли на акцию с требованием к американским военным покинуть Нигер, свидетельствуют кадры на портале Aïr Info Agadez. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T19:06

2024-04-21T19:06

2024-04-21T20:18

в мире

нигер

сша

мохамед базум

мали

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941384252_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_acfd8d9743fa1a80977ba603ecf59afd.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Агадесе несколько сотен человек вышли на акцию с требованием к американским военным покинуть Нигер, свидетельствуют кадры на портале Aïr Info Agadez. "Мы, население Агадеса и всего Нигера, убеждены, что наличие какой-либо иностранной военной базы на нашей территории не может быть благоприятным для нашей безопасности и представляет форму неоколониализма", — заявил один из выступавших с трибуны на митинге.На опубликованных фотографиях можно заметить флаги Нигера, Мали и России. Некоторые пришли с плакатами, один из которых, например, содержит призыв к США вывести военных, поскольку "они не имеют никакого значения" в этой африканской стране. Надпись на другом гласит: "Здесь Агадес, а не Вашингтон. Армия США, уходи". В середине марта находящиеся у власти в Нигере военные объявили о разрыве соглашения с Соединенными Штатами, которое позволяло их солдатам находиться в республике. Как заявил член правящего Национального совета по защите отечества старший полковник Амаду Абдраман, этот документ изначально был навязан, а размещение американской базы нарушило все конституционные и демократические нормы.Накануне газета New York Times сообщила, что США в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военнослужащих. По данным агентства Reuters со ссылкой на источник, в пятницу, 19 апреля, замглавы Госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр африканской страны Али Ламин Зейн достигли соответствующей договоренности.Летом прошлого года нигерские военные объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Вскоре взявшие власть во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани денонсировали соглашения с Францией и потребовали вывести ее войска.

https://ria.ru/20240418/ssha-1940705762.html

https://ria.ru/20240420/reuters-1941173976.html

нигер

сша

мали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, сша, мохамед базум, мали, государственный департамент сша