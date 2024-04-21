В Нигере прошла акция с требованием к американским военным покинуть страну
В Агадесе прошла акция с требованием к американским военным покинуть Нигер
© Фото : Ahmadou AtafaАкция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер. 21 апреля 2024
© Фото : Ahmadou Atafa
Акция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер. 21 апреля 2024
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Агадесе несколько сотен человек вышли на акцию с требованием к американским военным покинуть Нигер, свидетельствуют кадры на портале Aïr Info Agadez.
"Мы, население Агадеса и всего Нигера, убеждены, что наличие какой-либо иностранной военной базы на нашей территории не может быть благоприятным для нашей безопасности и представляет форму неоколониализма", — заявил один из выступавших с трибуны на митинге.
На опубликованных фотографиях можно заметить флаги Нигера, Мали и России. Некоторые пришли с плакатами, один из которых, например, содержит призыв к США вывести военных, поскольку "они не имеют никакого значения" в этой африканской стране. Надпись на другом гласит: "Здесь Агадес, а не Вашингтон. Армия США, уходи".
В середине марта находящиеся у власти в Нигере военные объявили о разрыве соглашения с Соединенными Штатами, которое позволяло их солдатам находиться в республике. Как заявил член правящего Национального совета по защите отечества старший полковник Амаду Абдраман, этот документ изначально был навязан, а размещение американской базы нарушило все конституционные и демократические нормы.
Накануне газета New York Times сообщила, что США в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военнослужащих. По данным агентства Reuters со ссылкой на источник, в пятницу, 19 апреля, замглавы Госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр африканской страны Али Ламин Зейн достигли соответствующей договоренности.
Летом прошлого года нигерские военные объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Вскоре взявшие власть во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани денонсировали соглашения с Францией и потребовали вывести ее войска.
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