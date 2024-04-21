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Решение США о помощи Израилю защитит западную цивилизацию, уверен Нетаньяху
Решение США о помощи Израилю защитит западную цивилизацию, уверен Нетаньяху - РИА Новости, 21.04.2024
Решение США о помощи Израилю защитит западную цивилизацию, уверен Нетаньяху
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в субботу поблагодарил американский конгресс за принятие законопроекта о помощи Израилю, по его словам, он направлен на... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T02:53
2024-04-21T02:53
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в субботу поблагодарил американский конгресс за принятие законопроекта о помощи Израилю, по его словам, он направлен на защиту "западной цивилизации". Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении Израилю 26,4 миллиарда долларов. "Конгресс США только что подавляющим большинством голосов принял оцененный по достоинству законопроект о помощи, который демонстрирует сильную двухпартийную поддержку Израиля и защищает западную цивилизацию. Спасибо, друзья, спасибо Америка!", - написал Нетаньяху в соцсети Х. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления, выделение помощи Киеву - прямое спонсирование террористической деятельности.
https://ria.ru/20240421/palestina-1941290696.html
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израиль, россия, биньямин нетаньяху, мария захарова, сша, в мире
Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, Мария Захарова, США, В мире
Решение США о помощи Израилю защитит западную цивилизацию, уверен Нетаньяху
Нетаньяху: законопроект США о помощи Израилю защищает западную цивилизацию