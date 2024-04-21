https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html

Европа забыла, кто ее освобождал от нацизма. Придется напомнить

Европа забыла, кто ее освобождал от нацизма. Придется напомнить - РИА Новости, 21.04.2024

Европа забыла, кто ее освобождал от нацизма. Придется напомнить

Семьдесят девять лет спустя после начала битвы Красной армии за Берлин "Германия уведомила Россию о нежелательности участия Москвы в мероприятиях по случаю 79-й РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T08:00

2024-04-21T08:00

2024-04-21T08:00

европа

россия

берлин (город)

мария захарова

bayer

siemens

bmw x5

международный день освобождения узников фашистских концлагерей

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Семьдесят девять лет спустя после начала битвы Красной армии за Берлин "Германия уведомила Россию о нежелательности участия Москвы в мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концентрационных лагерей", сообщила официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова.День памяти тех, кто был замучен, расстрелян, повешен публично или отдан живьем для "медицинских опытов", отмечается в апреле, он приурочен к дате восстания узников концлагеря Бухенвальд. Восстание организовали главным образом советские пленные (их ячеек было больше полусотни), а сигнал о том, что узники берут в руки тщательным и долгим образом собранное и украденное у эсэсовцев оружие, сообщил на волю русский радист. Он и его польский товарищ сумели собрать примитивный передатчик и сообщить приближающимся частям американской армии под командованием генерала Паттона, что готовы идти на смерть ради свободы.Поскольку сегодня мы, русские, имеем дело с евроатлантическими и политическими манкуртами, то словам о "нежелательности" не стоит удивляться. На эти действия не нужно и обижаться. Дети и внуки провокаторов не могут быть честными людьми.В том, что решение было принято исключительно с целью этой самой провокации, сомнений нет. И это — официальная позиция России. Наследницы по прямой советского народа, принесшего свободу Европе. В том числе и германской нации. Нации Шиллера, Гейне, Вагнера. Нации Гегеля. Нации Баха. Нации Лессинга. Нации братьев Гримм.Когда красноармейцы освободили лагерь смерти Освенцим, выяснилось, что эта же нация заботливо хранила тонны человеческих волос, чтобы использовать их для набивки матрасов, сотни тысяч мужских костюмов, женских платьев и даже белья, деревянные контейнеры, в которых лежали золотые зубные коронки и очки. Обувью тоже не разбрасывались, она ведь могла пригодиться. Упомянуть о детских колясках и младенческих пинетках? Или это может уязвить тех самых, что вышли из работ Лессинга и партитур Вагнера? Ну они же покаялись — нам так долго объясняли, в деталях и подробностях, как немцы постоянно каялись, практически став таким вот коллективным образцом прошения о прощении.Правда, за всеми этими правильными словами, за дымкой, оставленной словесами, как-то терялось из виду, что, пока шла денацификация, на деле то, что обеспечивало экономическую мощь вермахта, продолжало функционировать. И после войны тоже.И внимания никто не обращал, что уже это послевоенное могущество и превосходство Siemens, Bayer, BMW, Daimler-Benz было обеспечено трудом заключенных из концлагерей. В том числе и советских заключенных. Когда же информация все-таки всплывала, как это было с фармацевтическим концерном Bayer, который проводил опыты над женщинами-заключенными лагеря смерти Биркенау, то делалось все, чтобы свести эти разоблачения из ада на нет. На которое и суда нет.То, что у нас было абсолютное право разнести нацистскую Германию, как и Берлин, эту цитадель гитлеровского зверья в человеческом обличье, на осколки, сомнений не было ни тогда, ни сегодня.Но разница между нами и европейцами заключалась и заключается в том, что мстительная и бесчеловечная жестокость поставила бы нас с ними на одну доску. Русская нравственность всегда отвергала месть. И мы поэтому организовывали для немецких детей, чьих родителей мы победили, горячее питание, делали им прививки, добывали для младенцев молоко и принимали роды у немецких рожениц. В наших военных госпиталях.Наши дедушки и прадедушки проливали кровь и отдавали жизни, чтобы в Европе зеленели лужайки, было вдоволь еды, развлечений, комфорта. Всего того, что германцы, румыны, хорваты, итальянцы, финны и другие европейцы разрушили у нас. Сожгли. Взорвали. Разбомбили. Ну а людей, включая детишек, публично вешали, выкачивали из них кровь, да и просто расстреливали ради развлечения.Вынести чужое великодушие, да еще от тех, кого они считали "недочеловеками", "неполноценными славянами", уберменши не могли, поэтому, как только солдаты-освободители стали уходить, нам же в наши уши начали вливать яд. Про "миллионы изнасилованных немок", про "эшелоны украденных столовых сервизов, ковров и ватерклозетов". И ведь совсем недавно ровно то же самое публиковала и вся европейская медийка. Не в связи с Германией, а в связи с ситуацией в зоне СВО на Украине. И про "массовые изнасилования", и про "унитазы как трофеи". И про прочую домашнюю утварь по мелочи. У тех, кто с нами воюет, методички не меняются на протяжении многих десятилетий.Однако остановиться на этом они не хотят. Поэтому сейчас в их пиар-планировании новый этап — полностью стереть в европейском обществе память (а значит, и благодарность) за принесенную в ярком и солнечном мае свободу.Наших красноармейцев не было, а были лишь "насильники" и "ворье немецкого фарфора", нашей крови и наших жертв не было, а были мужественные и прекрасные, с внешностью голливудских звезд, англосаксы, которые и победили Гитлера.И если кто-то думает, что это сегодняшняя политическая конъюнктура, то это ошибка. Ведь капитуляция была подписана — еще тогда, в мае 1945-го, но не в Берлине. А в Реймсе, в штаб-квартире командования англо-американских войск. Ночью 7 мая 1945 года.А в Берлине подписали на следующий день, чтобы "угодить Сталину". И это не шутка, эта идея продвигается, вдалбливаясь в европейское коллективное сознательное постоянно, ежегодно, когда приближается 9 Мая, День Победы.Нежелательность нашего участия в церемониях памяти погибших в концлагерях, запрет на демонстрацию российского флага (в прошлом году возможность выйти на улицу в Берлине с российским триколором решалась аж в судебном порядке) — не отдельные инциденты проявления тупости и русофобии.Это абсолютно сознательная стратегия уничтожения памяти о нашем подвиге, да и вообще о нас, спасших Европу.Но эти горе-стратеги, двоечники и невежды просто не понимают, что стереть память, нашу память о подвиге наших предков невозможно. И мы этот урок истории их заставим выучить наизусть. В том числе заставим выучить всех тех, кто наше присутствие "считает нежелательным".Мы это сделать сможем.Из уважения к памяти миллионов наших погибших и во имя того, чтобы ни у кого и никогда не было бы желания устраивать подобные провокации.В любом случае всем политическим манкуртам совет на будущее — мы можем вам все напомнить и все повторить!

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https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940633311.html

https://ria.ru/20240412/natsizm-1939702073.html

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https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

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европа, россия, берлин (город), мария захарова, bayer, siemens, bmw x5, международный день освобождения узников фашистских концлагерей, аналитика