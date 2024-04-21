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"Полностью уничтожены". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США - РИА Новости, 21.04.2024
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21:17 21.04.2024 (обновлено: 23:00 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/mwm-1941390788.html
"Полностью уничтожены". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США
"Полностью уничтожены". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США - РИА Новости, 21.04.2024
"Полностью уничтожены". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США
Кадры из зоны спецоперации подтвердили, что России удалось захватить самый мощный вариант Leopard 2, переданный ВСУ, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T21:17
2024-04-21T23:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
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владимир соловьев (телеведущий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Кадры из зоны спецоперации подтвердили, что России удалось захватить самый мощный вариант Leopard 2, переданный ВСУ, пишет Military Watch Magazine."Видеозапись, опубликованная 21 апреля, подтвердила, что российские наземные подразделения захватили танк Leopard 2А6 в ходе столкновений с украинскими войсками. Leopard 2A6, безусловно, является самым мощным вариантом Leopard 2, предоставленным Украине, а среди европейских танков его превосходит по своим возможностям лишь очень небольшое количество Leopard 2A7, поступивших на вооружение в конце 2010-х годов", — говорится в материале.Отмечается, что танки Leopard 2 понесли очень серьезные потери с тех пор, как украинские войска попытались массовое наступать на российские позиции в начале июня 2023 года, причем Leopard 2A6 стали одними из первых машин западного производства, выведенных из строя и полностью уничтоженных российскими войсками.В 2024 году сообщения о боевых действиях этого танка стали появляться реже, поскольку западные ожидания относительно характеристик этого класса уже не оправдались, резюмируется в статье.Ранее в воскресенье журналист Владимир Соловьев опубликовал видео, на котором показано, как российские войска эвакуировали трофейный танк Leopard 2.На этой неделе российский артиллерист Сергей Лазаренко рассказал об уничтожении танка Leopard 2. По его словам, он поразил машину первым же снарядом. Эти немецкие танки очень хорошо горят, подчеркнул боец.
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941363661.html
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технологии, россия, украина, владимир соловьев (телеведущий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Владимир Соловьев (телеведущий), Вооруженные силы Украины
"Полностью уничтожены". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США

MWM: России удалось захватить самый мощный вариант Leopard 2, переданный ВСУ

© Фото : СОЛОВЬЁВ/TelegramПодбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6
Подбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото : СОЛОВЬЁВ/Telegram
Подбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Кадры из зоны спецоперации подтвердили, что России удалось захватить самый мощный вариант Leopard 2, переданный ВСУ, пишет Military Watch Magazine.
"Видеозапись, опубликованная 21 апреля, подтвердила, что российские наземные подразделения захватили танк Leopard 2А6 в ходе столкновений с украинскими войсками. Leopard 2A6, безусловно, является самым мощным вариантом Leopard 2, предоставленным Украине, а среди европейских танков его превосходит по своим возможностям лишь очень небольшое количество Leopard 2A7, поступивших на вооружение в конце 2010-х годов", — говорится в материале.
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Отмечается, что танки Leopard 2 понесли очень серьезные потери с тех пор, как украинские войска попытались массовое наступать на российские позиции в начале июня 2023 года, причем Leopard 2A6 стали одними из первых машин западного производства, выведенных из строя и полностью уничтоженных российскими войсками.
В 2024 году сообщения о боевых действиях этого танка стали появляться реже, поскольку западные ожидания относительно характеристик этого класса уже не оправдались, резюмируется в статье.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаВладимир Соловьев (телеведущий)Вооруженные силы Украины
 
 
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